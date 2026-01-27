27 de enero de 2026 Inicio
Llegó a España desde Argentina y reveló los mejores consejos para vivir en otro país: cuáles son

Más allá del destino en particular, su historia resume una idea central: emigrar no es solo cambiar de lugar, sino también de hábitos.

Tef Acevedo contó su experiencia mudándose a otro país

Tef Acevedo contó su experiencia mudándose a otro país

  • Tef Acevedo cuenta su experiencia de emigrar en el libro Vive donde sueñas.
  • Durante 15 años quiso mudarse a España, pero el miedo la frenaba hasta que decidió intentarlo.
  • Su historia personal dio origen al programa Planifica Migra Explora para ayudar a otros migrantes. El libro combina relato personal con una guía práctica sobre trámites, costos y el costado emocional de migrar.
  • Emigrar sola le permitió reinventarse, ampliar su red social y construir una nueva vida.

Mudarse a otro país es una de las decisiones más importantes y desafiantes que puede tomar una persona. Eso lo sabe bien Tefy Acevedo, una argentina que llegó a España y, con el paso del tiempo, fue aprendiendo a moverse entre trámites, costumbres nuevas y pequeños choques culturales. A partir de su experiencia, compartió en su libro una serie de consejos clave para quienes están pensando en dar el mismo paso o ya están atravesando el proceso de emigrar.

La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador
No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Lejos de las postales idealizadas, su testimonio pone el foco en los aspectos prácticos de la vida cotidiana: desde cómo organizar los primeros meses y manejar el presupuesto, hasta la importancia de construir redes de contacto y adaptarse a un ritmo distinto. Según contó, muchos de los errores más comunes se pueden evitar con planificación y con una actitud abierta al aprendizaje, algo fundamental cuando se empieza de cero en otro país.

Qué dijo la argentina que emigró a España y reveló los tips para vivir en otro país

Ley de Nietos España 15-10-25

Cuando Tef Acevedo habla de emigrar, lo hace desde un equilibrio entre la alegría de haber cumplido un objetivo y la calma de saber que cada decisión fue pensada. De esa vivencia nació su libro Vive donde sueñas (editorial Tendencias), donde recorre todo el proceso: los temores iniciales, los trámites, la falta de información, el viaje y el desafío de empezar de cero en otro país. A partir de su propia historia, la autora explica por qué sintió la necesidad de crear una especie de hoja de ruta para que emigrar no sea un salto al vacío para quienes están considerando dar ese paso.

Hija de madre española y padre argentino, siempre sintió una atracción especial por la cultura mediterránea. España, más que un destino, representaba una parte de su identidad pendiente de explorar. “Durante 15 años quise mudarme, pero el miedo me detenía”, cuenta. Hasta que llegó un momento en el que el deseo de intentarlo fue más fuerte que las dudas.

Lo que empezó como una experiencia personal terminó transformándose en el proyecto Planifica Migra Explora, un programa con el que hoy acompaña a otras personas que sueñan con comenzar una nueva vida en el exterior.

Acevedo también relata que emigrar sola fue una forma de reencontrarse consigo misma: amplió su círculo social, construyó una nueva vida y hasta encontró el amor en su nuevo país. “Llegué sin conocer a nadie y eso me dio la posibilidad de escribir mi historia desde cero”, reflexiona.

En su libro, combina ese costado íntimo con una guía práctica que abarca desde cómo planificar el viaje, evaluar costos, trámites, visas o becas, hasta cómo trabajar lo emocional: el miedo, el desarraigo, la despedida y el proceso de integración. Para ella, salir de la zona de confort y animarse a interactuar es clave para que la experiencia de emigrar sea realmente transformadora.

