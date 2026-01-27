Tef Acevedo contó su experiencia mudándose a otro país

Tef Acevedo cuenta su experiencia de emigrar en el libro Vive donde sueñas.

Durante 15 años quiso mudarse a España, pero el miedo la frenaba hasta que decidió intentarlo.

Su historia personal dio origen al programa Planifica Migra Explora para ayudar a otros migrantes. El libro combina relato personal con una guía práctica sobre trámites, costos y el costado emocional de migrar.

Emigrar sola le permitió reinventarse, ampliar su red social y construir una nueva vida. Mudarse a otro país es una de las decisiones más importantes y desafiantes que puede tomar una persona. Eso lo sabe bien Tefy Acevedo, una argentina que llegó a España y, con el paso del tiempo, fue aprendiendo a moverse entre trámites, costumbres nuevas y pequeños choques culturales. A partir de su experiencia, compartió en su libro una serie de consejos clave para quienes están pensando en dar el mismo paso o ya están atravesando el proceso de emigrar.

Lejos de las postales idealizadas, su testimonio pone el foco en los aspectos prácticos de la vida cotidiana: desde cómo organizar los primeros meses y manejar el presupuesto, hasta la importancia de construir redes de contacto y adaptarse a un ritmo distinto. Según contó, muchos de los errores más comunes se pueden evitar con planificación y con una actitud abierta al aprendizaje, algo fundamental cuando se empieza de cero en otro país.

Qué dijo la argentina que emigró a España y reveló los tips para vivir en otro país Ley de Nietos España 15-10-25 Cuando Tef Acevedo habla de emigrar, lo hace desde un equilibrio entre la alegría de haber cumplido un objetivo y la calma de saber que cada decisión fue pensada. De esa vivencia nació su libro Vive donde sueñas (editorial Tendencias), donde recorre todo el proceso: los temores iniciales, los trámites, la falta de información, el viaje y el desafío de empezar de cero en otro país. A partir de su propia historia, la autora explica por qué sintió la necesidad de crear una especie de hoja de ruta para que emigrar no sea un salto al vacío para quienes están considerando dar ese paso.

Hija de madre española y padre argentino, siempre sintió una atracción especial por la cultura mediterránea. España, más que un destino, representaba una parte de su identidad pendiente de explorar. “Durante 15 años quise mudarme, pero el miedo me detenía”, cuenta. Hasta que llegó un momento en el que el deseo de intentarlo fue más fuerte que las dudas.

Lo que empezó como una experiencia personal terminó transformándose en el proyecto Planifica Migra Explora, un programa con el que hoy acompaña a otras personas que sueñan con comenzar una nueva vida en el exterior.