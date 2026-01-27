27 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Bariloche: murió una turista tras caer en una cascada del lago Nahuel Huapi

La víctima, de aproximadamente 55 años y oriunda de Pilar, sufrió un golpe fatal en la cabeza luego de una caída de tres metros.

Por
La turista murió tras caer en una cascada.

Una mujer de unos 50 años murió luego de caer mientras caminaba por las cascadas del arroyo Frey, en el sector conocido como brazo Tristeza, dentro del área del lago Nahuel Huapi, en la localidad de Bariloche.

Te puede interesar:

Según los testigos, la víctima perdió el equilibrio, cayó desde una altura cercana a los tres metros y golpeó su cabeza contra una piedra. El hecho ocurrió en un lugar al que solo se puede acceder mediante navegación y en el que muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, una práctica que está prohibida por razones de seguridad.

Tras el hecho, un llamado al 911 activó el operativo de rescate, en el que intervinieron Prefectura Naval Argentina y otros organismos de emergencia.

Según informaron fuentes del caso, la mujer, oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, quedó inconsciente tras el impacto. Su pareja, de 57 años, intentó asistirla en el lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaba la llegada de ayuda.

Pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída. Las autoridades trabajan para reconstruir las circunstancias del accidente.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

