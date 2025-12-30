30 de diciembre de 2025 Inicio
El camionero que pintó un grafiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi pidió disculpas

A través de un video difundido en redes sociales, el autor de la pintada en el río Limay expresó su voluntad de enmendar el acto de manera inmediata. "Pido disculpas del error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice", sostuvo el hombre.

El camionero que pintó el grafiti dijo estar arrepentido.

El responsable de realizar un grafiti sobre una roca en el río Limay, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, manifestó su arrepentimiento público y se comprometió a subsanar la afectación. El hecho, que tomó estado público recientemente, derivó en una causa judicial y en la activación de protocolos de restauración en una de las zonas protegidas de la provincia de Neuquén.

A través de un video difundido en redes sociales, el autor del daño expresó su voluntad de enmendar el acto de manera inmediata. “Pido disculpas del error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice”, sostuvo el hombre, quien fue identificado luego de que guardaparques y brigadistas inspeccionaran el sitio.

El implicado buscó contextualizar su comportamiento resaltando su trayectoria personal y profesional para desmarcarse de una actitud vandálica recurrente. “Ya llevo 30 años arriba de los camiones, tengo una conducta intachable”, afirmó, en un intento por mitigar el fuerte impacto negativo que generó la difusión de las imágenes de la piedra vandalizada.

Finalmente, el autor del hecho reconoció la equivocación y aseguró que la experiencia servirá como una lección de civismo de cara al futuro. “Me arrepiento de lo que hice. Errores cometemos todos y de los errores se aprende”, concluyó en su mensaje, mientras la justicia federal continúa con las actuaciones administrativas y penales correspondientes.

Denuncia penal y tareas de restauración ambiental

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmaron que se realizó la correspondiente denuncia penal ante la Justicia tras detectar la inscripción en un sector estratégico del río Limay. Durante el procedimiento de inspección, los guardaparques hallaron el aerosol utilizado en el lugar, evidencia que permitió avanzar con el procedimiento previsto por la normativa vigente.

En paralelo a la acción judicial, la empresa involucrada en el incidente llevó adelante las tareas de limpieza y remediación del sitio afectado bajo supervisión técnica.

La Administración de Parques Nacionales valoró la celeridad institucional y el acompañamiento de la empresa para resolver la situación de manera inmediata. El organismo reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio natural y cultural, recordando que cualquier daño a los ecosistemas dentro de las áreas protegidas conlleva sanciones legales y la obligación de reparar el daño causado.

