Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla Incorporar productos de mar a la dieta es más fácil de lo que parece, solo requiere algunos cuidados básicos al momento de comprar y almacenar. Por + Seguir en







¿Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla?

Por qué el pescado se estropea más rápido que la carne y cómo afecta su conservación.

Los errores más comunes al comprar y almacenar pescado en la heladera.

Cómo diferenciar un pescado fresco de uno que ya no está en buen estado.

Trucos prácticos para mantenerlo listo antes de llevarlo a la parrilla. ¿Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla? Cada vez consumimos menos productos del mar, en parte por miedo a que se estropee, pero con estos consejos podrás mantenerlo fresco en la heladera hasta que llegue el momento de cocinarlo.

El pescado bajó su consumo a nivel mundial en 2024 en los principales países con alto consumo de carne y la razón principal no es la falta de interés por la alimentación saludable, sino la percepción de que el pescado es más difícil de manipular y conservar que los cortes habituales de la parrilla. Además, mitos sobre el riesgo de anisakis y otras bacterias contribuyen a que muchos consumidores, especialmente los más jóvenes, se alejen de este alimento nutritivo.

pescado Qué trucos son los mejores para mantener el pescado si lo vas a hacer a la parrilla A diferencia de los animales de sangre caliente, el pescado está adaptado a vivir en agua fría, por lo que sus enzimas y bacterias funcionan a temperaturas bajas. Esto hace que se deteriore antes si no se conserva correctamente. Los peces grasos de agua fría se estropean más rápido que los tropicales o de río, y la humedad excesiva puede acelerar este proceso.

5 trucos para mantener el pescado fresco antes de la parrilla