Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla

Incorporar productos de mar a la dieta es más fácil de lo que parece, solo requiere algunos cuidados básicos al momento de comprar y almacenar.

¿Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla?

  • Por qué el pescado se estropea más rápido que la carne y cómo afecta su conservación.
  • Los errores más comunes al comprar y almacenar pescado en la heladera.
  • Cómo diferenciar un pescado fresco de uno que ya no está en buen estado.
  • Trucos prácticos para mantenerlo listo antes de llevarlo a la parrilla.

¿Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla? Cada vez consumimos menos productos del mar, en parte por miedo a que se estropee, pero con estos consejos podrás mantenerlo fresco en la heladera hasta que llegue el momento de cocinarlo.

La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador
No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

El pescado bajó su consumo a nivel mundial en 2024 en los principales países con alto consumo de carne y la razón principal no es la falta de interés por la alimentación saludable, sino la percepción de que el pescado es más difícil de manipular y conservar que los cortes habituales de la parrilla. Además, mitos sobre el riesgo de anisakis y otras bacterias contribuyen a que muchos consumidores, especialmente los más jóvenes, se alejen de este alimento nutritivo.

Qué trucos son los mejores para mantener el pescado si lo vas a hacer a la parrilla

A diferencia de los animales de sangre caliente, el pescado está adaptado a vivir en agua fría, por lo que sus enzimas y bacterias funcionan a temperaturas bajas. Esto hace que se deteriore antes si no se conserva correctamente. Los peces grasos de agua fría se estropean más rápido que los tropicales o de río, y la humedad excesiva puede acelerar este proceso.

5 trucos para mantener el pescado fresco antes de la parrilla

  • Evitar lavarlo con agua: Lavar el pescado aumenta la humedad y favorece la proliferación de bacterias. Lo mejor es pedir al pescadero que lo limpie sin agua o secarlo bien con papel al llegar a casa.
  • Almacenamiento sin tapar: Guardar el pescado en un cajón de la heladera destinado a frutas y verduras ayuda a reducir la humedad sin resecarlo.
  • Control de la temperatura: Mantener la nevera a unos 2°C es ideal; temperaturas más altas aceleran el deterioro del pescado.
  • Frescura visible: La piel debe estar brillante y cubierta por mucosidad, signo de que el pescado es reciente.
  • Ojos y olor: Los ojos deben ser transparentes y saltones, y el pescado no debe emitir olores fuertes ni desagradables.

