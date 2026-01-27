¿Cuáles son los mejores trucos para comprar y mantener el pescado en la heladera antes de hacerlo a la parrilla?
Por qué el pescado se estropea más rápido que la carne y cómo afecta su conservación.
Los errores más comunes al comprar y almacenar pescado en la heladera.
Cómo diferenciar un pescado fresco de uno que ya no está en buen estado.
Trucos prácticos para mantenerlo listo antes de llevarlo a la parrilla.
Cada vez consumimos menos productos del mar, en parte por miedo a que se estropee, pero con estos consejos podrás mantenerlo fresco en la heladera hasta que llegue el momento de cocinarlo.
El pescado bajó su consumo a nivel mundial en 2024 en los principales países con alto consumo de carne y la razón principal no es la falta de interés por la alimentación saludable, sino la percepción de que el pescado es más difícil de manipular y conservar que los cortes habituales de la parrilla. Además, mitos sobre el riesgo de anisakis y otras bacterias contribuyen a que muchos consumidores, especialmente los más jóvenes, se alejen de este alimento nutritivo.
Qué trucos son los mejores para mantener el pescado si lo vas a hacer a la parrilla
A diferencia de los animales de sangre caliente, el pescado está adaptado a vivir en agua fría, por lo que sus enzimas y bacterias funcionan a temperaturas bajas. Esto hace que se deteriore antes si no se conserva correctamente. Los peces grasos de agua fría se estropean más rápido que los tropicales o de río, y la humedad excesiva puede acelerar este proceso.
5 trucos para mantener el pescado fresco antes de la parrilla
Evitar lavarlo con agua: Lavar el pescado aumenta la humedad y favorece la proliferación de bacterias. Lo mejor es pedir al pescadero que lo limpie sin agua o secarlo bien con papel al llegar a casa.
Almacenamiento sin tapar: Guardar el pescado en un cajón de la heladera destinado a frutas y verduras ayuda a reducir la humedad sin resecarlo.
Control de la temperatura: Mantener la nevera a unos 2°C es ideal; temperaturas más altas aceleran el deterioro del pescado.
Frescura visible: La piel debe estar brillante y cubierta por mucosidad, signo de que el pescado es reciente.
Ojos y olor: Los ojos deben ser transparentes y saltones, y el pescado no debe emitir olores fuertes ni desagradables.