Quién es Gustavo Sofovich, protagonista del choque y confusión en Palermo

Único hijo de Gerardo, es productor televisivo y lleva décadas ligado al medio artístico. Volvió a copar los titulares de los medios este martes tras haber impactado contra una moto en el cruce de Salguero y Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Palermo.

Gustavo Sofovich , hijo del recordado Gerardo , vive una mañana álgida este martes tras haber chocado con una moto cerca del cruce de Salguero y Figueroa Alcorta . Su conductora resultó herida y la Justicia inició actuaciones por lesiones, mientras él permaneció en el vehículo durante varias horas, rehusándose a bajar.

El productor, de 58 años, circulaba a bordo de un Citroën DS4 pasadas las 5 cuando impactó contra una moto Royal Enfield en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años. La joven sufrió heridas y tuvo que ser trasladada al Hospital Rivadavia , mientras que la Justicia inició actuaciones por lesiones. Personal de la Comisaría 14C llegó al lugar minutos después del choque y permaneció allí durante el procedimiento.

El operativo llamó especialmente la atención por su duración y por la presencia de numerosos medios de comunicación en el lugar. Durante las primeras horas, Sofovich permaneció dentro de su vehículo mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

Cerca de las 8, tanto Sofovich como el conductor de la moto fueron sometidos al test de alcoholemia , que dio resultado negativo en ambos casos. Luego de completar el procedimiento, la Policía permitió que se retiraran.

Según relató, el incidente ocurrió durante una maniobra habitual mientras circulaba por la zona : "Fui a comprar un yogurt. Tratando de doblar a la derecha, me toco con una moto. Es lo mismo que le pasa a cualquiera, pero yo me llamo Sofovich" , afirmó, señalando cómo su apellido incrementó la exposición de un hecho cotidiano.

Asimismo, el involucrado desmintió categóricamente las versiones que indicaban que se habría negado a cooperar con las autoridades o que se encontraba atrincherado en su vehículo: "¿Cómo voy a estar atrincherado? Ni me preocupa. Me quedé en el auto porque hace frío. Es un procedimiento de rutina".

Respecto al protocolo posterior al choque, detalló que actuó de inmediato solicitando la asistencia correspondiente: "Yo llamé al 911. Veo a una chica en el piso por el choque y automáticamente tengo la obligación de llamar al 911, es como debo proceder".

Durante el operativo se realizaron los exámenes de rigor a ambos conductores. "Me dio cero el control de alcoholemia. Al conductor [de la moto] también le dio negativo. Por desgracia nos tocamos mutuamente", explicó sobre los peritajes del personal de tránsito y la policía.

No obstante, expresó su molestia por el tiempo que demandaron las diligencias y la repercusión del caso: "Es un operativo policial. Me molesta el quilombo, que me estén llamando mis amigos preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media para el control de alcoholemia, y ahora que lo hicieron se va cada uno a su casa. Me molesta lo que dicen en los medios".

Finalmente, tras concluir el trabajo de las fuerzas de seguridad en el lugar, concluyó: "Esperaba poder hablar con ustedes, no me lo permitía el fiscal. Ahora me liberaron y yo me voy a mi casa. Esto es una locura".

Quién es Gustavo Sofovich

La historia de Gustavo Sofovich es indivisible de la de su padre, Gerardo, quien le marcó el camino del arte. Sin embargo, tardó en convertirse definitivamente en productor audiovisual y teatral, ya que durante varios años atravesó momentos complejos en lo personal hasta que decidió reencauzar su camino laboral e integrarse de lleno al sector del entretenimiento.

Durante su juventud y etapa adulta enfrentó una severa y prolongada adicción a las drogas, una problemática que él mismo ha visibilizado públicamente en reiteradas ocasiones. Tras atravesar duros momentos personales y someterse a distintos procesos de rehabilitación, logró recuperarse y mantenerse sobrio, convirtiendo su historia personal en un testimonio de superación dentro de los medios de comunicación.

Tras el fallecimiento de Gerardo Sofovich en 2015, asumió el compromiso de preservar y relanzar las creaciones históricas de su padre. Su mayor hito como productor fue el regreso a la pantalla chica de Polémica en el Bar, el icónico formato de debate televisivo, al cual adaptó para diferentes canales del país y logró expandir como franquicia a otros mercados de la región.

En la actualidad, Sofovich continúa activo en la industria televisiva y teatral argentina, gestionando los derechos y proyectos heredados. Su perfil profesional está marcado por el desafío constante de mantener vigentes las marcas registradas por su familia y continuar produciendo contenidos masivos para el público local.