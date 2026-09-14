Un reconocido futbolista le pagó a una modelo de OnlyFans para que se desnudara y se vistiera como su ex El deportista le transfirió una jugosa suma de dinero por una videollamada íntima que tuvo cinco horas de duración. La mujer reveló los detalles del encuentro virtual. Por Agregar C5N en









La videollamada ocurrió el 25 de agosto.

El futbolista irlandés Shane Duffy protagonizó un escándalo mediático tras la filtración de una videollamada de contenido sexual que mantuvo con la modelo de OnlyFans Kelly Blake. Durante la madrugada de ese día, el exdefensor del Brighton pagó un total de 1.100 libras esterlinas a través de transferencias bancarias para extender el encuentro virtual por cinco horas y pedirle que utilizara prendas de color azul similares a las de su expareja, Katie Price.

Según la reconstrucción brindada por la modelo al medio británico The Sun, el contacto entre ambos comenzó meses atrás cuando el deportista vio sus fotografías en redes sociales y le envió un mensaje directo para proponer un encuentro personal. El 25 de agosto, la interacción derivó en la llamada paga que inició con una transferencia de 300 libras a las 3:44 de la mañana, continuó con otra de 200 a las 4:14 y finalizó con un último envío de 600 libras a las 6:37.

La mujer de 37 años explicó que el zaguero permaneció recostado en un sillón a lo largo de la comunicación y requirió la producción erótica específica. "Shane me pidió que me sacara el corpiño, a lo que accedí. Después tuve que cambiarme a un corpiño, una bombacha y tacones altos azules diferentes, lo cual fue divertido. Le gustó ese color", relató Blake en la entrevista concedida al rotativo inglés.

El intercambio continuó con el envío de dos videos adicionales solicitados por el deportista hasta la interrupción de la transmisión. En sus declaraciones, la creadora de contenido aclaró las razones del cierre del diálogo: "Eventualmente terminé la llamada porque él no quería pagar más dinero, pero se extendió durante mucho tiempo".

El deportista niega la veracidad de los hechos relatados por la modelo de Only Fans Durante la llamada, el propio futbolista remarcó la similitud física entre la modelo y su expareja, la personalidad mediática Katie Price. Al día siguiente del contacto, el jugador de 34 años le envió mensajes de texto para consultar por su estado, manifestó que no podía dejar de pensar en lo sucedido e incluso la invitó a viajar a Irlanda para conocerse en persona.