El Gobierno define su agenda política en Casa Rosada y avanza con la Reforma Electoral

La jornada oficial de este martes incluirá la habitual conferencia de prensa, una nueva cumbre de la Mesa Política y un debate clave en la Cámara de Diputados para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno encabezará este martes una intensa jornada de trabajo que articulará la gestión del Poder Ejecutivo en la Casa Rosada con el debate legislativo en la Cámara de Diputados. La agenda oficial combinará los habituales anuncios del área de comunicación con reuniones estratégicas entre los principales referentes del oficialismo.

La actividad matutina comenzará a las 11 con la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier. El funcionario brindará el informe diario ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada y responderá consultas sobre los temas centrales de la coyuntura nacional.

Posteriormente, a las 13, habrá una reunión de la Mesa Política , también en Balcarce 50. Este encuentro reunirá a los principales espadas del oficialismo para coordinar la estrategia institucional, el rumbo de la gestión y el seguimiento de los proyectos parlamentarios.

Por la tarde, la atención política se trasladará al Congreso. A las 15.30, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realizará una reunión de carácter informativo para iniciar el análisis técnico del proyecto de Reforma Electoral impulsado por el Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que se abordaron la cuestión Malvinas y la situación económica. Participaron todos los ministros, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la senadora Patricia Bullrich .

Durante el encuentro se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina sobre las Islas Malvinas y se ratificó la decisión de continuar en la misma línea. El canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias penales y notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas y se debatieron los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que esta semana tomará estado parlamentario en Diputados. También se destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur para el comercio internacional de los próximos años.

En materia económica, Milei pidió a su equipo cuidar la reputación económica que, según sostuvo, la Argentina reconstruyó durante los últimos años y reclamó “no dejarse psicopatear por el estatus quo”. En ese sentido, reafirmó que “al populismo no se le gana con populismo”.

Según fuentes del Gobierno a C5N, el mandatario insistió en que no modificará el rumbo económico y remarcó la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real para impulsar el consumo. De cara a las elecciones de 2027, consideró que la reducción de la inflación será una de las principales políticas del oficialismo.

La reunión duró cerca de una hora y media. Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria y coordinar el tratamiento de los proyectos que el oficialismo busca impulsar en las próximas semanas.