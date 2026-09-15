Widow's Bay fue la serie más ganadora de los Emmy 2026 con 14 estatuillas La comedia de terror fue la gran protagonista de la noche en Los Ángeles llevándose un total de 14 estatuillas entre los Creative Arts y la ceremonia principal. La serie se convirtió en la producción más premiada de la edición y consolidando a Apple TV+ como la plataforma con más reconocimientos. Agregar C5N en









La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026.

La comedia de terror Widow’s Bay se consagró en los Premios Emmy 2026, arrasando con reconocimientos tanto en las galas técnicas como en la ceremonia principal. La producción de Apple TV+ ya había marcado liderazgo con 14 galardones en los Creative Arts Emmys, incluyendo categorías como casting, cinematografía, música y diseño de producción, y luego sumó premios clave en actuación y guion.

Entre sus logros más destacados, Betty Gilpin fue reconocida como Mejor Actriz Invitada en comedia, mientras que Matthew Rhys logró un histórico doblete al imponerse como Mejor Actor en comedia por Widow’s Bay y también por La bestia en mí.

Además, el guion de Katie Dippold se llevó el Emmy en su categoría, consolidando a la serie como una de las más influyentes y originales de la temporada. Y todavía la noche no terminó: Widow’s Bay sigue en carrera por más premios que podrían ampliar su dominio absoluto en esta edición.

Asimismo, la producción de Apple TV+ cerró la noche con el máximo galardón en comedia, sumando un triunfo más a su lista de premios y confirmando su dominio absoluto en esta edición.

La comedia de terror arrasó en la noche de los Emmy 2026 y se convirtió en la serie más premiada de la ceremonia, superando a otras favoritas como The Pitt (4 galardones) y DTF St. Louis (6 premios en miniserie/antología). Su dominio confirmó el impacto de la producción en su primera temporada y la posiciona como el fenómeno televisivo del año.