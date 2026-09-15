IR A
IR A

Widow's Bay fue la serie más ganadora de los Emmy 2026 con 14 estatuillas

La comedia de terror fue la gran protagonista de la noche en Los Ángeles llevándose un total de 14 estatuillas entre los Creative Arts y la ceremonia principal. La serie se convirtió en la producción más premiada de la edición y consolidando a Apple TV+ como la plataforma con más reconocimientos.

La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026. 

La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026. 

La comedia de terror Widow’s Bay se consagró en los Premios Emmy 2026, arrasando con reconocimientos tanto en las galas técnicas como en la ceremonia principal. La producción de Apple TV+ ya había marcado liderazgo con 14 galardones en los Creative Arts Emmys, incluyendo categorías como casting, cinematografía, música y diseño de producción, y luego sumó premios clave en actuación y guion.

La última temporada de The Bear, una de las grandes candidatas a ser la gran ganadora de la noche.
Te puede interesar:

Premios Emmy 2026: la lista completa de todas las series y estrellas ganadoras de la noche

Entre sus logros más destacados, Betty Gilpin fue reconocida como Mejor Actriz Invitada en comedia, mientras que Matthew Rhys logró un histórico doblete al imponerse como Mejor Actor en comedia por Widow’s Bay y también por La bestia en mí.

Además, el guion de Katie Dippold se llevó el Emmy en su categoría, consolidando a la serie como una de las más influyentes y originales de la temporada. Y todavía la noche no terminó: Widow’s Bay sigue en carrera por más premios que podrían ampliar su dominio absoluto en esta edición.

Asimismo, la producción de Apple TV+ cerró la noche con el máximo galardón en comedia, sumando un triunfo más a su lista de premios y confirmando su dominio absoluto en esta edición.

La comedia de terror arrasó en la noche de los Emmy 2026 y se convirtió en la serie más premiada de la ceremonia, superando a otras favoritas como The Pitt (4 galardones) y DTF St. Louis (6 premios en miniserie/antología). Su dominio confirmó el impacto de la producción en su primera temporada y la posiciona como el fenómeno televisivo del año.

Su dominio absoluto en categorías técnicas y artísticas la posicionó como el fenómeno televisivo del año, confirmando que la serie escrita por Katie Dippold no solo cumplió con las expectativas, sino que superó a todas sus competidoras en la gala.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

La 78ª edición de los Premios Emmy 2026 se celebra esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. 
play

Premios Emmy 2026: así fue la ceremonia más importante de la TV mundial

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Leonardo DiCaprio invirtió en una isla para proteger tortugas, manatíes y peces. 

Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y proyectó un ambicioso refugio natural

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

La maldición de Widow’s Bay, una de las grandes ganadoras de la noche.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina las series ganadoras de la gran noche de la televisión

últimas noticias

La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026. 

Widow's Bay fue la serie más ganadora de los Emmy 2026 con 14 estatuillas

Hace 1 hora
La maldición de Widow’s Bay, una de las grandes ganadoras de la noche.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina las series ganadoras de la gran noche de la televisión

Hace 1 hora
La videollamada ocurrió el 25 de agosto.

Un reconocido futbolista le pagó a una modelo de OnlyFans para que se desnudara y se vistiera como su ex

Hace 2 horas
La mesa política se reunió el martes de la semena pasada.

El Gobierno define su agenda política en Casa Rosada y avanza con la Reforma Electoral

Hace 2 horas
El patrón de los cielos: Eduardo Eurnekian quiere extender su monopolio en los aeropuertos hasta 2066

El patrón de los cielos: Eduardo Eurnekian quiere extender su monopolio en los aeropuertos hasta 2066

Hace 2 horas