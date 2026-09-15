Papelón en los Premios Emmy 2026: excluyeron del In Memoriam a una mega estrella de Hollywood

Las redes sociales no perdonaron el olvido en la entrega de galardones y detallaron la lista de los actores que no incluyeron en el emocionante momento de la velada.

La fiesta de los Premios Emmy 2026 fue celebrada en Los Ángeles y, además de ser noticia por los ganadores, también quedó en el foco de la polémica porque olvidaron incluir a un artista mega famoso de Hollywood en los In Memoriam.

La 78ª edición de los Premios Emmy 2026 se celebró el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles , donde dio inicio la gran gala que premió lo mejor de la televisión y el streaming. Con Mariska Hargitay como conductora, la ceremonia ofreció una noche cargada de glamour, emoción y competencia entre las producciones más destacadas de la temporada. Entre las figuras más destacadas estuvieron Dolly Parton, Rob Reiner, Tim Curry, Hayden Panettiere, Bob Mackie, entre otros.

Desde la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión suelen aclarar que es imposible incluir a todas las figuras que mueren durante un período de doce meses, especialmente cuando sus carreras estuvieron vinculadas principalmente al cine o la música. Además, el tiempo disponible debe repartirse entre distintos referentes de la industria, como el reconocido director James Burrows y el fundador de CNN.

La lista de nombres cuestionados por el público incluyó también a figuras de peso como Chuck Norris (protagonista del clásico Walker, Texas Ranger) , Patrick Muldoon (recordado por Days of Our Lives y Starship Troopers), la panelista Jaye P. Morgan, la actriz Daveigh Chase —icónica por su rol en The Ring— y Grizz Chapman, entrañable intérprete de 30 Rock. Otro de los actores que no pusieron fue Nicholas Brendon.

La 78ª edición de los premios Emmy reunió a las principales producciones de la televisión estadounidense y confirmó el protagonismo que las plataformas de streaming alcanzaron en las categorías más importantes. La ceremonia se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles y tuvo a Mariska Hargitay como conductora.

Entre las series que llegaron a la ceremonia con mayor cantidad de nominaciones se encontraba The Pitt, que encabezaba la edición con 25 candidaturas y se llevó varios de los premios más importantes de la noche, entre ellos el de Mejor Actor en Drama, a Noah Wyle y la estatuilla a Mejor Serie de Drama. El show médico protagonizado por Noah Wyle transcurre en una guardia de emergencias de Pittsburgh y muestra el trabajo de médicos, residentes y enfermeros durante extensas jornadas. Su primera y segunda temporada están disponibles en HBO Max.

Otra de las producciones que concentró la atención fue Hacks, que competía con su quinta y última temporada. La comedia protagonizada por Jean Smart (quien obtuvo por quinta vez consecutiva el premio a Mejor Actriz de Comedia) y Hannah Einbinder había conseguido 24 nominaciones y volvió a poner el foco en la relación entre la veterana comediante Deborah Vance y la joven guionista Ava. La serie también puede verse en HBO Max.

Por su parte, Pluribus, la ficción de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, llegó a la ceremonia con 18 nominaciones. Rhea Seehorn obtuvo el premio a Mejor Actriz en Drama por esta historia ambientada en un mundo transformado por un fenómeno que modificó la vida de gran parte de la humanidad. La producción está disponible en Apple TV.

En esa misma plataforma podía encontrarse La maldición de Widow’s Bay, una de las novedades de la temporada que obtuvo 19 candidaturas, entre ellas a Mejor Actor de Comedia, que se llevó el gran Matthew Rhys. La serie combinó elementos de comedia y terror alrededor de un pueblo costero que intentaba transformarse en un destino turístico mientras sus habitantes se enfrentaban a una antigua maldición.