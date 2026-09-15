15 de septiembre de 2026 Inicio
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Chocó Gustavo Sofovich y todo terminó en un insólito escándalo: una persona debió ser internada

El hijo de Gerardo Sofovich embistió a una moto en el cruce de Salguero y Figueroa Alcorta. Una joven de 23 años resultó herida y debió ser trasladada al hospital Rivadavia. La Justicia inició actuaciones por lesiones leves. "Estaba yendo a comprar yogur", explicó él.

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El productor Gustavo Sofovich, hijo del fallecido Gerardo Sofovich, protagonizó este martes a la madrugada un choque contra una moto en Palermo, que dejó a una joven de 23 años herida y generó un importante operativo policial en la zona. El accidente ocurrió cerca de las 5.02 en Jerónimo Salguero y Martín Coronado, a pocos metros de Figueroa Alcorta, y el corte de la calle se extendió durante varias horas.

El hijo del productor argentino confirmó que no tenía alcohol en sangre.
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De acuerdo con las primeras actuaciones, Sofovich circulaba a bordo de un Citroën DS4 cuando impactó contra una moto Royal Enfield en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años. La joven sufrió heridas y tuvo que ser trasladada al Hospital Rivadavia, mientras que la Justicia inició actuaciones por lesiones. Personal de la Comisaría 14C llegó al lugar minutos después del choque y permaneció allí durante el procedimiento.

El operativo llamó especialmente la atención por su duración y por la presencia de numerosos medios de comunicación en el lugar. Durante las primeras horas, Sofovich permaneció dentro de su vehículo mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

En diálogo con Radio Mitre, el productor explicó su versión del choque y cuestionó la cobertura periodística. “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Como no tenía yogurt en mi casa me fui a la estación de servicio Salguero y Libertador a comprar dos yogurt”, relató.

Según su explicación, cuando regresaba se produjo el impacto: “Estoy volviendo, vengo por Salguero doblando por Martín Coronado y una moto me trata de pasar sobre el lado derecho. Eso es lo que pasó”.

Sofovich también manifestó su molestia por la presencia de los medios y sostuvo que se estaba dando una versión diferente a la suya. “Hay 40 medios. Yo voy a salir a hablar con los medios porque están imponiendo una realidad que no es. Yo estoy esperando en el auto. Hace frío”, afirmó. Y agregó: “Fue un accidente en la vía pública. Tiene un proceso que hay que esperar”.

Cerca de las 8, tanto Sofovich como el conductor de la moto fueron sometidos al test de alcoholemia, que dio resultado negativo en ambos casos. Luego de completar el procedimiento, la Policía permitió que se retiraran.

Más tarde, el productor habló nuevamente con los medios desde el lugar y volvió a cuestionar la repercusión que tuvo el episodio. “Pasó lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Solo que me llamo Sofovich. Es un procedimiento de rutina”, sostuvo.

Además, aseguró que fue él quien llamó a la Policía y explicó por qué permaneció dentro del vehículo durante buena parte del operativo: “Me molesta las cosas que dicen los medios. Mis familiares me llamaron preocupados. Tuvimos que esperar una hora y media a que nos hagan el test de alcoholemia. Ahora cada uno se va a su casa. Me quedé en el auto porque hacía frío”.

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