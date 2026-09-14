Nuevo escándalo para L-Gante: allanan la casa del músico por una denuncia de amenazas La Justicia ordenó registrar las propiedades del referente de la cumbia 420 tras una acusación por intimidación. Una pareja asegura que el artista y su entorno los forzaron para abandonar una vivienda ubicada en el country Terravista de General Rodríguez. Agregar C5N en









Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Redes sociales

El cantante Elián Valenzuela, conocido en el ambiente artístico como L-Gante, sumó un nuevo escándalo judicial tras una serie de allanamientos ordenados en sus domicilios de General Rodríguez. La Justicia investiga al máximo exponente de la cumbia 420 por una grave denuncia de amenazas contra una pareja.

Los operativos tienen lugar en dos propiedades ubicadas dentro del exclusivo barrio privado Terravista y en una tercera casa de la misma zona. El objetivo de las autoridades apunta a la búsqueda y el secuestro de armas de fuego vinculadas con el episodio violento.

Este nuevo capítulo en la convulsionada vida del artista comenzó a fines de agosto con la presentación judicial de una mujer. La denunciante relató que ella y su pareja sufrieron presiones constantes para abandonar la vivienda donde residen en la actualidad.

El primer episodio intimidatorio tuvo como protagonista a un hombre apodado "El Oso", a quien la víctima señaló como el tío del famoso cantante. Según el testimonio, esta persona les reclamó el desalojo del lugar con la excusa de que la propiedad pertenece al músico.

Las pruebas de video complican la situación legal del famoso cantante El conflicto escaló unos días más tarde con la aparición del propio L-Gante en el domicilio en disputa. La acusación formal sostiene que el músico acudió al lugar con otras personas, ingresó a la fuerza a la propiedad y repitió las advertencias contra los habitantes de la casa.