Quién es Alejandro Pereyra, el bandoneonista que conmovió al país al interpretar el Himno en Malvinas

Alejandro Pereyra es un bandoneonista y compositor argentino que en las últimas horas emocionó al país tras difundir un video en el que interpreta el Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas. La grabación, realizada al aire libre y sin puesta en escena, se viralizó rápidamente y generó mensajes de reconocimiento desde distintos puntos del país.

Nacido en Bahía Blanca, Pereyra construyó una trayectoria de más de una década vinculada al tango y a la música popular argentina. Grabó varios trabajos discográficos, realizó presentaciones en el exterior y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival, en Estados Unidos, distinción que consolidó su proyección internacional dentro del circuito del instrumento.

Además de su actividad solista, integra junto a la cantante Fiorella Guidi, también bahiense, un dúo dedicado a difundir repertorio argentino en escenarios internacionales. Ambos trabajan actualmente en presentaciones musicales a bordo de un crucero que recorre el Atlántico Sur y la Antártida, experiencia que los llevó recientemente a visitar las Islas Malvinas.

Durante esa estadía, Pereyra decidió registrar la interpretación del Himno con bandoneón, una iniciativa que, según explicó, implicó una profunda reflexión debido a la carga simbólica del lugar. El músico señaló que la ejecución fue realizada con respeto y en un contexto de bajo perfil, aunque reconoció la presión emocional de tocar en un territorio atravesado por la historia del conflicto bélico de 1982.

El video difundido en redes sociales mostró al intérprete ejecutando la melodía en un entorno abierto, acompañado únicamente por el sonido del instrumento y el paisaje isleño. La escena generó una amplia repercusión digital y posicionó su nombre a nivel nacional, sumándose a una serie de presentaciones y registros musicales que el artista viene realizando durante su recorrido internacional.