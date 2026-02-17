Conmoción en Termas de Río Hondo: encontraron el cuerpo de una mujer calcinado, mutilado y envuelto en una frazada Ramona Emilia Medina tenía 65 años y era intensamente buscada desde la madrugada del 15 de febrero. La Policía arrestó a un sospechoso y la Justicia investiga un presunto femicidio. Por + Seguir en







La mujer tenía 65 años y desaparició tra asistir a los corsos.

La Policía encontró el cuerpo de una mujer calcinado, mutilado y envuelto en una frazada que era intensamente buscada desde la madrugada del 15 de febrero, detrás de un cementerio en las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina, de 65 años, que vivía en el barrio de Agua Santa. Según sus allegados, la mujer había salido de su casa el domingo para asistir a los corsos de la ciudad.

Sin embargo, tras no regresar a su domicilio, una familiar realizó la denuncia por su desaparición y se activó la Búsqueda de Personas, por lo que se estableció un gran operativo en la zona. La división de investigación difundió una imagen de la mujer y datos para poder ubicar testigos.

desaparicion-ramona 17-2-26 Imagen compartida por la Policía de Santiago del Estero tras la desaparición de Medina. A raíz de esto, un remisero brindó un testimonio clave y brindó datos sobre lo que vio esa madrugada del domingo, al parecer recibió un llamado desde un domicilio en el barrio Herrera El Alto. Cuando arribó al lugar vio a un hombre intentando mantener parada a una mujer, sin embargo, pensó que ambos estaban ebrios y se negó a realizar el viaje.

Ante esta nueva información, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento en el domicilio donde se había pedido el viaje, en el que se secuestró dos teléfonos celulares, uno presuntamente perteneciente a Medina. Además, detuvieron a un hombre de 38 años, identificado por las iniciales L.R.B.

Tras ser interrogado y con el avance de la investigación, el detenido aportó información y la Policía encontró el cuerpo de Medina calcinado y envuelto en una frazada detrás de un cementerio. Además, el cuerpo presentaba una serie de mutilaciones en extremidades y la cabeza, aunque las autoridades investigan si esto fue producto del fuego o algún animal que pasó por la zona.