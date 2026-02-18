Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

El buque SB-15 “Tango”, de Prefectura Naval Argentina, permitirá explorar zonas donde no pueden trabajar los buzos. La joven de 23 años está desaparecida desde el lunes durante un bautismo de buceo.

En el tercer día de búsqueda de Sofía Devries , desaparecida mientras realizaba una inmersión recreativa de buceo en cercanía a Puerto Madryn , Prefectura Naval informó que sumará en las próximas horas una nueva embarcación a los operativos en la zona.

Desde que se conoció la desaparición y pese a la denuncia de Leo, novio de la joven de 23 años, Prefectura desplegó medios de superficie y buzos especializados, incluyendo al guardacostas GC-65.

Ahora, anunciaron que incorporará el superbuque SB-15 , lo que significa que suma exploración subacuática profunda y tecnología que permite trabajar en sectores con visibilidad limitada y corrientes complejas.

El SB-15 es un buque de 50,29 metros de eslora y capacidad para una tripulación de 43 personas , con sistemas subacuáticos diseñados para rescates y misiones prolongadas. Según supo describir la propia Prefectura, cuenta con una plataforma de buce o “para reconocimiento de restos náufragos, lechos marinos y cascos hundidos ” y está equipado con una campana abierta de buceo, “operable hasta 80 metros de profundidad, que se utiliza para llevar a cabo tareas subacua”.

Por su parte, en la búsqueda también se cuenta la presencia con un avión cuatrimotor Lockheed P-3C Orion , una aeronave de patrulla marítima, perteneciente a la Armada Argentina, para realizar sobrevuelos a baja altura que permitan ampliar el área de rastreo. El operativo incluye también patrullajes costeros.

Los estremecedores posteos del novio de Sofía, la joven desaparecida en Puerto Madryn

En medio de la desesperada búsqueda de la joven de 23 años desaparecida en Puerto Madryn cuando fue a hacer un bautismo de buceo, su novio, Leo, hizo dos publicaciones en sus redes sociales. En uno de ellos, hizo un fuerte descargo de lo que sucedió y en otro, dedicado a Sofía Devries, su pareja.

La desaparición ocurrió durante una práctica del curso y se activó un operativo contra reloj de la joven oriunda de Villa Ballester, y quien se encontraba junto a su novia al momento de la actividad y dos personas que fueron hospitalizadas.

Según relató el hombre en una publicación en redes sociales, viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

“La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, apuntó.

Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”: “Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.