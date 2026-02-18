18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

El buque SB-15 “Tango”, de Prefectura Naval Argentina, permitirá explorar zonas donde no pueden trabajar los buzos. La joven de 23 años está desaparecida desde el lunes durante un bautismo de buceo.

Por
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron "un accidente en el agua" Instagram

En el tercer día de búsqueda de Sofía Devries, desaparecida mientras realizaba una inmersión recreativa de buceo en cercanía a Puerto Madryn, Prefectura Naval informó que sumará en las próximas horas una nueva embarcación a los operativos en la zona.

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.
Te puede interesar:

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Desde que se conoció la desaparición y pese a la denuncia de Leo, novio de la joven de 23 años, Prefectura desplegó medios de superficie y buzos especializados, incluyendo al guardacostas GC-65.

Ahora, anunciaron que incorporará el superbuque SB-15, lo que significa que suma exploración subacuática profunda y tecnología que permite trabajar en sectores con visibilidad limitada y corrientes complejas.

El SB-15 es un buque de 50,29 metros de eslora y capacidad para una tripulación de 43 personas, con sistemas subacuáticos diseñados para rescates y misiones prolongadas. Según supo describir la propia Prefectura, cuenta con una plataforma de buceo “para reconocimiento de restos náufragos, lechos marinos y cascos hundidos” y está equipado con una campana abierta de buceo, “operable hasta 80 metros de profundidad, que se utiliza para llevar a cabo tareas subacua”.

Sofía Devries Buque SB-15

Por su parte, en la búsqueda también se cuenta la presencia con un avión cuatrimotor Lockheed P-3C Orion, una aeronave de patrulla marítima, perteneciente a la Armada Argentina, para realizar sobrevuelos a baja altura que permitan ampliar el área de rastreo. El operativo incluye también patrullajes costeros.

Los estremecedores posteos del novio de Sofía, la joven desaparecida en Puerto Madryn

En medio de la desesperada búsqueda de la joven de 23 años desaparecida en Puerto Madryn cuando fue a hacer un bautismo de buceo, su novio, Leo, hizo dos publicaciones en sus redes sociales. En uno de ellos, hizo un fuerte descargo de lo que sucedió y en otro, dedicado a Sofía Devries, su pareja.

La desaparición ocurrió durante una práctica del curso y se activó un operativo contra reloj de la joven oriunda de Villa Ballester, y quien se encontraba junto a su novia al momento de la actividad y dos personas que fueron hospitalizadas.

Según relató el hombre en una publicación en redes sociales, viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

“La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, apuntó.

Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”: “Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

Noticias relacionadas

La historia del jóven español que terminó con una enfermedad que afectó gravemente su salud

Con solo 28 años recibió un diagnóstico inesperado y su lucha se convirtió en una bandera de esperanza: de quien se trata

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de Carnaval y acortará la semana

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de carnaval y acortará la semana: de qué se trata

Marcha atrás con la demanda colectiva presentada en Catamarca.

Un tribunal revocó el fallo que ordenaba restituir pensiones por discapacidad no contributivas suspendidas por ANDIS

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

play

Violento choque entre un camión y un patrullero en Villa Pueyrredón

El paro podría concretarse el jueves 19 de febrero. 

Paro general de la CGT: el transporte se suma y se detendrán trenes, colectivos y vuelos

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Hace 10 minutos
play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 15 minutos
play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Hace 16 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 27 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 41 minutos