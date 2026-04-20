20 de abril de 2026 Inicio
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Incendio fatal en Villa Crespo: murió un jubilado y evacuaron a 16 vecinos

El fuego se desató en un departamento del último piso de un edificio. Investigan las causas del siniestro.

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Incendio fatal en Villa Crespo: murió un jubilado y evacuaron a 16 vecinos

Incendio fatal en Villa Crespo: murió un jubilado y evacuaron a 16 vecinos

Un incendio de grandes dimensiones en un edificio sacudió la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Villa Crespo y dejó como saldo la muerte de un jubilado, además de la evacuación preventiva de varios vecinos del edificio.

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El fuego se originó en un departamento ubicado en el tercer piso de un inmueble situado en la intersección de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo. Por motivos que aún no fueron establecidos, las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales, en el interior del departamento había una considerable acumulación de objetos y residuos, lo que habría facilitado la propagación del fuego.

Cuando los Bomberos de la Ciudad lograron ingresar al lugar, encontraron el cuerpo sin vida del propietario, un hombre de aproximadamente 85 años, que no logró escapar del incendio.

En paralelo, 16 vecinos fueron evacuados como medida preventiva. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, a la espera de poder regresar a sus hogares una vez que finalicen las tareas de inspección.

El operativo incluyó la intervención del SAME, que brindó asistencia en el lugar, mientras que los peritajes quedaron en manos de la División Siniestros, encargada de determinar el origen del incendio.

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