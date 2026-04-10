"Profundo dolor": el desgarrador adiós del grupo de scouts al que pertenecía Maitena Rojas El grupo de scouts Zona 11 despidió con muchísima tristeza a Maitena Luz Rojas Garófalo mediante una publicación en Instagram. Desde el club Ferrocarril Oeste de Merlo también manifestaron su pesar por la muerte de la joven. Por + Seguir en







Distintos espacios a los que pertenecía Maitena Rojas publicaron mensajes de despedida. Redes sociales

La organización scout Zona 11 despidió a Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la localidad de Las Heras. El grupo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido mensaje tras la trágica partida de la joven. También hubo un comunicado por parte del club donde practicaba patín artístico.

"Con profundo dolor, acompañamos a la familia y amigos de Maitena ante su partida al Campamento Eterno", expresó la entidad, que acompañó el texto con una fotografía de la menor con el uniforme scout y recordó su paso por la institución.

zona11.saac_1775783261_3871872962614129716_5354365952 La publicación del grupo de scouts de Maitena Rojas. Instagram Desde la institución manifestaron que "su luz y su sonrisa permanecerán en el corazón de quienes compartieron el camino con ella". Los integrantes del movimiento también dedicaron unas palabras de consuelo para su círculo cercano ante la pérdida: "Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento".

Por su parte, la Comisión Directiva del club Ferrocarril Oeste de Merlo también emitió un comunicado oficial por el fallecimiento de la adolescente que practicaba patín artístico. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena. Acompañamos en este dolor tan grande a su familia, seres queridos y la comunidad del club", señalaron los dirigentes deportivos.

La institución deportiva decidió la suspensión de todas sus actividades habituales durante la jornada de este viernes 10 de abril. Las autoridades del club decretaron duelo total y mantuvieron las puertas cerradas en señal de respeto hacia la familia Rojas Garófalo y sus amigos.