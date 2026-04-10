10 de abril de 2026 Inicio
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"Asfixia mecánica": se conocieron detalles de la autopsia al cuerpo de Maitena Rojas en Las Heras

Los resultados del examen forense confirmaron que la muerte de la adolescente de catorce años ocurrió por ahorcadura sin intervención de terceros. El estudio determinó que la joven falleció poco tiempo después de su desaparición cuando se dirigía hacia el colegio.

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Según la autopsia al cuerpo de Maitena

Según la autopsia al cuerpo de Maitena, no hubo una intervención de terceros.  

Los peritos forenses confirmaron que Maitena Rojas Garófalo murió por "asfixia mecánica por ahorcadura" tras el hallazgo de su cuerpo en la localidad de Las Heras. El análisis médico se realizó de carácter urgente con el objetivo principal de descartar cualquier indicio de criminalidad o la participación de otras personas.

El niño fue asesinado por una bala policial en junio de 2025.
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El informe oficial detalló que no existió una intervención de un tercero, situación que refuerza la hipótesis del suicidio para los investigadores judiciales. La data de muerte del examen clínico indica que el fallecimiento sucedió entre 24 y 36 horas antes del inicio de la operación de autopsia.

El dato forense permitió establecer que la menor probablemente perdió la vida entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado. Los especialistas médicos incluyeron diversos estudios complementarios, tales como pruebas toxicológicas y anatomopatológicas, para sumar mayor precisión sobre el estado general del cuerpo de la adolescente de 14 años.

Los mensajes de despedida que halló la justicia

Los investigadores del caso encontraron nueve cartas manuscritas de despedida que la joven dejó en su vivienda particular antes de su partida final. Además de los textos en papel, la adolescente organizó el envío de correos electrónicos programados para que sus seres queridos los recibieran horas después.

Las epístolas dirigidas a sus amigos y familiares se convirtieron en piezas fundamentales para comprender el estado emocional y el trasfondo de esta dura decisión, según los peritos que, además, consideran que este material confirma una planificación previa del desenlace y aporta pistas claras sobre los motivos personales que llevaron a la joven al trágico descenlace.

Esta evidencia digital y física cambió el rumbo de la causa que inicialmente comenzó bajo la carátula legal de averiguación de paradero. La comunidad de Merlo y el entorno escolar de la Escuela Secundaria 16 acompañan a los padres en este proceso de duelo tras la triste confirmación.

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