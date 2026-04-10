"Asfixia mecánica": se conocieron detalles de la autopsia al cuerpo de Maitena Rojas en Las Heras Los resultados del examen forense confirmaron que la muerte de la adolescente de catorce años ocurrió por ahorcadura sin intervención de terceros. El estudio determinó que la joven falleció poco tiempo después de su desaparición cuando se dirigía hacia el colegio. Por + Seguir en







Según la autopsia al cuerpo de Maitena, no hubo una intervención de terceros.

Los peritos forenses confirmaron que Maitena Rojas Garófalo murió por "asfixia mecánica por ahorcadura" tras el hallazgo de su cuerpo en la localidad de Las Heras. El análisis médico se realizó de carácter urgente con el objetivo principal de descartar cualquier indicio de criminalidad o la participación de otras personas.

El informe oficial detalló que no existió una intervención de un tercero, situación que refuerza la hipótesis del suicidio para los investigadores judiciales. La data de muerte del examen clínico indica que el fallecimiento sucedió entre 24 y 36 horas antes del inicio de la operación de autopsia.

El dato forense permitió establecer que la menor probablemente perdió la vida entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado. Los especialistas médicos incluyeron diversos estudios complementarios, tales como pruebas toxicológicas y anatomopatológicas, para sumar mayor precisión sobre el estado general del cuerpo de la adolescente de 14 años.

Maitena Redes sociales Los restos de la joven fueron trasladados este viernes hacia la ciudad bonaerense de Las Heras para el encuentro final con sus parientes cercanos y las autoridades judiciales dispusieron la entrega a la familia Rojas Garófalo para que puedan concretar la correspondiente ceremonia de entierro.

Los mensajes de despedida que halló la justicia Los investigadores del caso encontraron nueve cartas manuscritas de despedida que la joven dejó en su vivienda particular antes de su partida final. Además de los textos en papel, la adolescente organizó el envío de correos electrónicos programados para que sus seres queridos los recibieran horas después.