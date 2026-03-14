Quién era Eduardo Valverde, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

A casi 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar argentina, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó al "Tero". Tenía 36 años, era abogado y fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 tras una presentación voluntaria.

Eduardo Valverde , una de las identidades restituidas tras el hallazgo realizado en el excentro clandestino de La Perla , nació el 26 de octubre de 1939 en Mendoza y se mudó a Córdoba para estudiar abogacía. Durante su etapa universitaria representó a sus compañeros como delegado en la Federación Universitaria de Córdoba. Sus amigos lo apodaron "Tero" debido a sus piernas largas y su extrema flacura.

Una vez egresado de la Facultad de Derecho, fundó la Agrupación de Abogados de Córdoba. Valverde ejerció su actividad en la capital provincial y en la ciudad de Villa María. Desde la dictadura de Onganía, como abogado asumió el compromiso de la defensa técnica de diversos presos políticos.

Entre los años 1973 y 1974, el "Tero" ocupó el cargo de secretario técnico durante la gestión de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Contrajo matrimonio con María Elena Mercado en 1968. Juntos tuvieron dos hijos, Hipólito Atilio y Juan Facundo, y compartieron la pasión por el cine y la música.

El día del golpe militar, Valverde acudió al Hospital Aeronáutico tras una citación oficial de las nuevas autoridades. El letrado confiaba en la vigencia de las instituciones y el derecho a pesar de la ruptura democrática. El secuestro ocurrió en el puesto de control de calles Jujuy y Colón, ubicado en el nosocomio.

Mario Alberto Nívoli fue el primero en ser identificado el pasado jueves y tenía 28 años al momento de ser secuestrado. Era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Oscar Omar Reyes fue secuestrado a sus 45 años y era oriundo de la localidad bonaerense de Banfield. Era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC). Estuvo cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla", donde finalmente fue encontrado.

Ramiro Bustillo Rubio fue secuestrado cuando tenía 28 años cuando. Este mendocino se encontraba en el cuarto año de la Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba mientras trabajaba como obrero y era militante del Partido Comunista donde se conocía con el nombre de Antonio. En octubre del '77, el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ordenó su secuestro.

Raúl Oscar Ceballos Canton tenía 23 años cuando fue secuestrado el 26 de agosto de 1976. Era estudiante de ingeniería y trabajaba en la planta cordobesa de Fiat Materfer. En ese momento , la información marcaba que su estructura familiar estaba integrada por su hermana Gladys del Carmen y una hija, llamada Gladys Elizabeth Ceballos, a quien en las últimas horas se le confirmó el hallazgo de los restos de su padre. Era integrante de Montoneros "Felipe Vallese".

También se identificó a una de las mellizas Carranza, aunque el material genético aún no permitió precisar si se trata de Adriana María o de Cecilia María. Nacieron en San Francisco, Córdoba, en julio de 1957. Ellas eran las menores de ocho hermanos. Mientras que Adriana estudiaba Ciencias de la Información, Cecilia se formaba en Ciencias de la Educación. Ambas asistían a la Universidad Nacional de Córdoba. Juntas también fueron secuestradas el 15 de mayo de 1976, cuando tenían 18 años, en la pensión en la que vivían.