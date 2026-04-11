11 de abril de 2026 Inicio
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Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó y murió atropellada

La joven tenía 25 años y bajaba de la línea 134 en Chivilcoy y Nazarre al momento del accidente. El chofer quedó imputado.

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Tragedia en Devoto.

Tragedia en Devoto.

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Una joven de 25 años murió en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de que su mochila quedara enganchada en la puerta del colectivo al momento en el que bajaba de la línea 134: perdió el equilibro, cayó debajo del vehículo y fue atropellada.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, una zona de intenso tránsito. De acuerdo con las primeras pericias y los testimonios de quienes presenciaron la escena, la víctima se disponía a bajar por la puerta trasera de la unidad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió con una serie de otros sucesos desafortunados. La joven descendía con rapidez cuando una de las correas de su mochila se enganchó en el mecanismo de la puerta del colectivo.

En ese momento, el vehículo retomó la marcha antes de que la pasajera pudiera liberarse. Pero el hilo la arrastró hacia el asfalto, donde terminó cayendo y fue arrollada por las ruedas traseras de la misma unidad.

Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y una ambulancia del SAME llegaron al lugar tras un llamado al 911. Sin embargo, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Ante esto, el conductor del colectivo, de 41 años, fue trasladado a una dependencia policial para realizarle el test de alcoholemia. La causa fue caratulada como “averiguación de homicidio” y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del vehículo y la realización de la autopsia correspondiente.

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