12 de abril de 2026 Inicio
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Neuróloga de 31 años: se identificó a la mujer que murió atropellada por un colectivo en Villa Devoto

El conductor le atrapó la mochila con la puerta y arrancó. Tras el desenlace fatal, sus seres queridos la despidieron en redes sociales. "No hay palabras para describir tanto dolor", se lamentó su madre.

Por
Bárbara Rocío Granado Schonholz.

Bárbara Rocío Granado Schonholz.

El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación, resguardo, ventilación y secado.
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"Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija", informó la mamá de Bárbara junto a fotos de su hija y la despidió: "Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años!!!".

"Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial", publicó su padre, Carlos Granado.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejia le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".

Embed - Neurologia Ramos Mejia on Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD. Tus compañeros."
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Fuentes policiales confirmaron la identidad de la víctima a Clarín.

Cómo fue el accidente de Bárbara en Villa Devoto

La joven murió luego de que su mochila quedara enganchada en la puerta del colectivo al momento en el que bajaba de la línea 134: perdió el equilibro, cayó debajo del vehículo y fue atropellada.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, una zona de intenso tránsito. De acuerdo con las primeras pericias y los testimonios de quienes presenciaron la escena, la víctima se disponía a bajar por la puerta trasera de la unidad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió con una serie de otros sucesos desafortunados. La joven descendía con rapidez cuando una de las correas de su mochila se enganchó en el mecanismo de la puerta del colectivo.

En ese momento, el vehículo retomó la marcha antes de que la pasajera pudiera liberarse. La correa la arrastró hacia el asfalto, donde terminó cayendo y fue arrollada por las ruedas traseras de la misma unidad. De todas formas, el chófer fue detenido.

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