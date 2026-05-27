27 de mayo de 2026 Inicio
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Subieron la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda de Guadalupe Lucero, a casi cinco años de su desaparición

El Ministerio de Seguridad elevó el monto para quien aporte datos útiles sobre el paradero de la menor, hoy de 10 años, desaparecida en la ciudad de San Luis desde el 14 de junio de 2021.

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Guadalupe Lucero desapareció en San Luis el 14 de junio de 2021.

Guadalupe Lucero desapareció en San Luis el 14 de junio de 2021.

Archivo.

El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa para quien aporte datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, desaparecida en la ciudad de San Luis desde el 14 de junio de 2021. También se actualizó su foto de búsqueda por una imagen de la menor proyectada a su edad actual.

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La medida se implementó a través de la Resolución 472/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

El nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5 millones, que había sido fijada por la Resolución 434/2021, según el mismo texto oficial.

Guadalupe Lucero mayo 2026 búsqueda
La imagen actualizada de c&oacute;mo se ver&iacute;a Guadalupe Lucero a los 10 a&ntilde;os.

La imagen actualizada de cómo se vería Guadalupe Lucero a los 10 años.

Según repasa el ministerio, Guadalupe "fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 en el Barrio 544 Viviendas, ubicado en la ciudad de San Luis". "Señas particulares: posee un lunar de color oscuro, en su cara (lado izquierdo) y un diente frontal superior quebrado", añadieron.

El texto agrega que la solicitud incluyó la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches por una imagen de la menor proyectada a su edad actual. Esa actualización se suma a una modificación previa dispuesta en 2023, cuando se reemplazó la imagen incorporada en el afiche de difusión para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

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