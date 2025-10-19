Quién era Alejandro Fracaroli, el científico argentino encontrado muerto en Alemania

Era investigador del Conicet y tuvo una destacada trayectoria. Su cuerpo fue hallado en una zona de bosques dentro de un arroyo en Karlsruhe-Rintheim.

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli fue hallado muerto por la Policía de Alemania luego de permanecer desaparecido desde hacía una semana. Era investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se había trasladado a la ciudad de Karlsruhe para llevar a cabo una estancia de investigación en nanotecnología.

El hombre, que era cordobés y padre de dos niños, tenía 44 años y contaba con una destacada trayectoria como investigador. Trabajaba como docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e integraba el Departamento de Química Orgánica.

En este marco, tuvo una carrera destacada nacional e internacionalmente que en sectores como la química reticular y la nanotecnología, con énfasis en aplicaciones sustentables y orientadas al cuidado del ambiente.

Fracaroli formó parte del equipo de investigación de Omar Yaghi, científico recientemente distinguido con el Premio Nobel de Química 2025 . La conexión entre la UNC y figuras del máximo nivel científico quedó evidenciada cuando la universidad argentina concedió a Yaghi el doctorado Honoris Causa en 2024.

En tanto, el hombre realizó estudios que exploraron el papel de moléculas que regulan la síntesis de proteínas en plantas.

La aparición del cuerpo del científico argentino Alejandro Fracaroli en Alemania

Según reveló la agencia de noticias EFE, el cuerpo del químico de 44 años fue hallado alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo situado en una zona de bosques dentro de un arroyo en Karlsruhe-Rintheim, en el sur de Alemania, cerca de la frontera con Francia y a menos de 100 kilómetros de Estrasburgo, donde había viajado.

Si bien aún no se confirmó el motivo de muerte y está en investigación, la Policía alemana señaló en un comunicado que la principal hipótesis es que se trataría de un accidente: para los investigadores habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado.

El investigador llegó a dicho país el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) y fue visto por último vez el lunes 13, poco antes de las 19 (hora local).

Según la reconstrucción, Fracaroli dejó su empleo en el campus universitario y tomó el colectivo que conecta ese predio con el área urbana. A partir de ese momento, su paradero es desconocido, detalló Infobae sobre el paradero el químico.

Ese día, el cordobés tuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja, donde ella describió que mantuvieron una conversación “habitual” y no notó nada anormal. Después del horario mencionado, su teléfono se apagó y no se recibió ninguna otra comunicación.