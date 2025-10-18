Este crimen sucedió en Estados Unidos pero conmovió a toda la Argentina: este año se volvió a recordar gracias a una serie La producción audiovisual que lo rescata ofrece una nueva mirada sobre los acontecimientos y despierta nuevamente la indignación que rodea el caso. Por







El crimen de la turista cordobesa

Un caso estremecedor ocurrido en Estados Unidos marcó profundamente a la Argentina y volvió a estar en el centro de la atención gracias a una serie reciente. La historia, que involucra a una joven argentina, trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Años después, Silvina Pelosso vuelve a resonar como símbolo de un hecho que impactó tanto por su brutalidad como por la sensibilidad que despertó.

El recuerdo de este crimen revive no solo por su relevancia mediática en su momento, sino también por lo que representó para miles de personas que siguieron de cerca la investigación. Esta historia, que une dos países y distintos contextos sociales, vuelve a cobrar fuerza, recordando que algunos sucesos trascienden el tiempo y siguen siendo parte del relato colectivo.

Cómo fue el crimen de la cordobesa Silvina Pelosso en Estados Unidos -Silvina Pelosso

Desde su estreno, Indomable se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos de Netflix Argentina, cautivando al público con una trama cargada de suspenso, crimen y paisajes imponentes. Ambientada en el Parque Nacional Yosemite, la serie narra la investigación de un asesinato en medio de la naturaleza salvaje, combinando ritmo policial y drama psicológico. Aunque su historia no se basa en un caso real, el lugar elegido como escenario sí está vinculado a una tragedia que marcó profundamente a la Argentina y a Estados Unidos.

En febrero de 1999, Silvina Pelosso, una adolescente cordobesa, viajó a California para disfrutar de unas vacaciones junto a su amiga Julie Sund y la madre de ella, Carole. Lo que prometía ser una experiencia inolvidable en Yosemite se convirtió en un episodio aterrador: las tres desaparecieron misteriosamente tras salir a caminar por los senderos del parque. La búsqueda movilizó a la policía local, al FBI y a voluntarios, mientras la familia Pelosso viajaba de urgencia desde Córdoba en medio de la desesperación.

Un mes después, el caso dio un giro macabro: las autoridades encontraron el auto en el que se trasladaban las mujeres completamente calcinado, con los cuerpos de Carole y Silvina en su interior. Días más tarde, una nota anónima con un mapa dibujado a mano condujo al hallazgo del cuerpo de Julie en otra zona del parque. La frase escrita en esa nota “Nos divertimos con esto” estremeció a todo un país. A más de dos décadas, esta tragedia real resuena nuevamente por su coincidencia con el escenario de la exitosa serie.