Insólito robo en Misiones: se llevaron una torre de transmisión de 48 metros y un pueblo quedó sin señal de TV

La estructura tenía 48 metros de largo y estaba ubicada en el paraje El Solitario, pero desapareció y a los pocos días apareció en un taller de chapa y pintura.

El momento en que fue hallada la torre.

El momento en que fue hallada la torre.

Una torre de transmisión de 48 metros de altura ubicada en el paraje El Solitario fue robada y dejó a los vecinos del pueblo Apóstoles, Misiones, sin televisión durante unos días. Fue considerado uno de los robos más inusuales de la región, ya que apareció en un taller de chapa y pintura.

El hecho ocurrió el 14 de octubre cuando un hombre de 42 años denunció la desaparición de la torre metálica modelo C35 y una puerta de chapa. La Policía de Misiones se hizo presente con un operativo de inteligencia y llegó al lugar.

Realizaron una investigación de parte de la Unidad Regional VII, los efectivos policiales pudieron dar con la antena que se encontraba en un taller en el kilómetro 16 de la Ruta Provincial N°1.

El Juzgado de Instrucción N°4 dio la orden para poder allanar el lugar y encontrar la torre que estaba completamente desarmada en ocho tramos, junto a otros elementos que también habían sido robados.

Finalmente, incautaron los ocho tramos de la estructura metálica, siete rollos de alambre de cero de alta resistencia y la puerta de chapa. Todos los materiales fueron reconocidos y quedaron bajo resguardo policial para seguir la investigación.

La Policía regresó al taller y sumó elementos a la causa, ya que encontraron piezas vitales para el funcionamiento de la antena. Ant4e esto, el propietario del taller fue notificado de la causa judicial en su contra.

