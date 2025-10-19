IR A
Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La actriz tiene una fragancia icónica que refleja su personalidad y elegancia natural. Su aroma se volvió un sello distintivo en su vida cotidiana.

Para Dakota Johnson

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

La actriz Dakota Johnson no solo destaca por su talento y carisma, sino también por su estilo sobrio y elegante, que logra sin esfuerzo. Desde sus apariciones en alfombras rojas hasta sus looks cotidianos, cada elección que hace parece reflejar una personalidad equilibrada entre lo clásico y lo moderno. Entre esas elecciones se encuentra su perfume favorito, una fragancia que se volvió casi tan característica como su tono de voz o su mirada tranquila.

En ese universo de fragancias de lujo y aromas emblemáticos, Gucci Bloom ocupa un lugar especial. Johnson lo considera un reflejo de su identidad y de su manera de entender la feminidad: libre, natural y sin artificios.

Dakota Johnson es Anastasia Steele en la saga
Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson

Dakota Johnson, reconocida por su papel en Cincuenta sombras de Grey y por su estilo siempre refinado, encontró en Gucci Bloom su fragancia insignia. No solo la acompaña en eventos públicos, sino también en su vida diaria, como una extensión de su presencia tranquila y segura.

Gucci Bloom fue creado en 2017 bajo la dirección creativa de Alessandro Michele y el talento del perfumista Alberto Morillas. Desde su lanzamiento, se convirtió en uno de los perfumes más representativos de la casa italiana. Su fórmula floral combina nardo, jazmín y camelia de Rangoon, una flor de origen asiático que aporta un matiz exótico y envolvente.

Para Johnson, lo que más la atrae de esta fragancia es su equilibrio entre intensidad y sutileza. No es abrumadora, pero deja una huella. “Tiene algo muy personal, como si te recordara a alguien”, dijo alguna vez la actriz en una entrevista. Ese vínculo emocional explica por qué elige llevarla incluso fuera de los flashes y las cámaras.

El frasco también es fiel a su estética: rosa empolvado, de líneas simples y sin adornos innecesarios, lo que refuerza la idea de elegancia minimalista que caracteriza tanto a Dakota como al universo Gucci.

gucci bloom

Cuánto sale el perfume favorito de Dakota Johnson en Argentina

Gucci Bloom se comercializa en distintas presentaciones —de 30, 50 y 100 ml— y su precio varía según el punto de venta. En Argentina, el frasco de 100 ml se encuentra entre los $200.000 y $250.000, dependiendo si se adquiere en perfumerías oficiales, duty free o tiendas online especializadas.

Aunque no es una fragancia económica, muchas fanáticas la consideran una inversión sensorial. Su durabilidad, su estela equilibrada y la sensación de frescura que deja en la piel la vuelven una elección recurrente entre quienes buscan algo femenino, sofisticado y duradero.

Además, Gucci amplió la línea con versiones como Eau de Toilette, Hair Mist y Body Lotion, que permiten mantener el aroma en distintas rutinas diarias.

