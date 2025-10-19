Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La actriz tiene una fragancia icónica que refleja su personalidad y elegancia natural. Su aroma se volvió un sello distintivo en su vida cotidiana.

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

La actriz Dakota Johnson no solo destaca por su talento y carisma, sino también por su estilo sobrio y elegante, que logra sin esfuerzo. Desde sus apariciones en alfombras rojas hasta sus looks cotidianos, cada elección que hace parece reflejar una personalidad equilibrada entre lo clásico y lo moderno. Entre esas elecciones se encuentra su perfume favorito , una fragancia que se volvió casi tan característica como su tono de voz o su mirada tranquila.

En ese universo de fragancias de lujo y aromas emblemáticos, Gucci Bloom ocupa un lugar especial. Johnson lo considera un reflejo de su identidad y de su manera de entender la feminidad: libre, natural y sin artificios.

Dakota Johnson, reconocida por su papel en Cincuenta sombras de Grey y por su estilo siempre refinado, encontró en Gucci Bloom su fragancia insignia . No solo la acompaña en eventos públicos, sino también en su vida diaria, como una extensión de su presencia tranquila y segura.

Gucci Bloom fue creado en 2017 bajo la dirección creativa de Alessandro Michele y el talento del perfumista Alberto Morillas. Desde su lanzamiento, se convirtió en uno de los perfumes más representativos de la casa italiana. Su fórmula floral combina nardo, jazmín y camelia de Rangoon , una flor de origen asiático que aporta un matiz exótico y envolvente.

Para Johnson, lo que más la atrae de esta fragancia es su equilibrio entre intensidad y sutileza. No es abrumadora, pero deja una huella. “Tiene algo muy personal, como si te recordara a alguien”, dijo alguna vez la actriz en una entrevista. Ese vínculo emocional explica por qué elige llevarla incluso fuera de los flashes y las cámaras.

El frasco también es fiel a su estética: rosa empolvado, de líneas simples y sin adornos innecesarios, lo que refuerza la idea de elegancia minimalista que caracteriza tanto a Dakota como al universo Gucci.

gucci bloom Gucci

Cuánto sale el perfume favorito de Dakota Johnson en Argentina

Gucci Bloom se comercializa en distintas presentaciones —de 30, 50 y 100 ml— y su precio varía según el punto de venta. En Argentina, el frasco de 100 ml se encuentra entre los $200.000 y $250.000, dependiendo si se adquiere en perfumerías oficiales, duty free o tiendas online especializadas.

Aunque no es una fragancia económica, muchas fanáticas la consideran una inversión sensorial. Su durabilidad, su estela equilibrada y la sensación de frescura que deja en la piel la vuelven una elección recurrente entre quienes buscan algo femenino, sofisticado y duradero.

Además, Gucci amplió la línea con versiones como Eau de Toilette, Hair Mist y Body Lotion, que permiten mantener el aroma en distintas rutinas diarias.