Horror en Estados Unidos: acusan a una niñera de intentar envenenar a un bebé con anticongelante

Anna Adamo, de 59 años, fue apuntada por proporcionarle a un pequeño de 11 meses una sustancia que se utiliza en automóviles. Enfrenta cargos de intento de homicidio. La víctima sufrió un paro cardíaco, requirió RCP e internación.

Una niñera está acusada de envenenar a un bebé de 11 meses. 

Una niñera está acusada de envenenar a un bebé de 11 meses. 

Departamento de Policía del Condado de Okeechobee

Una niñera enfrenta cargos de intento de homicidio por envenenar a un bebé de 11 meses con un líquido anticongelante, que se utiliza en autos. Anna Adamo, de 59 años, finalmente fue detenida, la víctima sufrió un paro cardíaco, recibió RCP y tuvo que ser internada, por el momento se desconoce si va a sufrir secuelas.

Adamo está acusada de intento de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado y envenenamiento de alimentos o medicamentos con la intención de matar o herir.

La niñera es acusada por envenenar a un niño que estuvo bajo su cuidado en febrero de este año, cuando su abuela pasó a retirarlo de su casa, notó que el pequeño comenzó a vomitar una sustancia pegajosa con olor extraño, por lo que decidió llevarlo a un médico.

Sin embargo, su cuadro se complicó, sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos lograron salvarle la vida, aunque todavía desconocen si va a sufrir de secuelas a largo plazo por el envenenamiento. Al realizar más estudios sobre su cuadro de vómitos descubrieron la presencia de etilenglicol, una sustancia química presente en el anticongelante.

A raíz de esto se abrió una investigación y se allanó la casa de Adamo, donde se encontraron dos botellas de anticongelante, una de ellas recientemente abierta. La Policía de Okeechobee cree que no es la primera vez que Anna trata de envenenar a un bebé e investigan un caso ocurrido en 2014.

Por su parte, Aiden Adamo, hijo de la detenida, habló por primera vez con la prensa y describió a su madre como "un demonio absoluto" , y la acusó de poner jabón en su comida: "Sé con certeza que ella ponía cantidades muy grandes de jabón lavavajillas Dawn en mi comida. Había tanto jabón, lavavajillas en mi cereal y en mi chili que se podían ver las burbujas, los remolinos de colores. Me sujetaba la cabeza contra la mesa y me obligaba a comer con una cuchara si no quería comer".

