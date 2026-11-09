9 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Trenque Lauquen: murió un reconocido piloto de motocross al volcar con su tractor

A los 61 años, el piloto y organizador perdió la vida en un trágico accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento. El ambiente de las motos expresó su profundo dolor en las redes y circuitos.

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El piloto de 61 años se encontraba realizando tareas de mantenimiento con su tractor. 

El piloto de 61 años se encontraba realizando tareas de mantenimiento con su tractor. 

Este domingo por la mañana, el reconocido piloto y referente del motocross Ricardo José “Vasco” Saragüeta, de 61 años, murió en un predio de Trenque Lauquen luego de que el tractor que conducía para realizar tareas de mantenimiento en un circuito de su propiedad volcara por causas que se investigan.

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El fatal desenlace ocurrió por la mañana en un terreno situado en las calles Lucía B. Pastor y Orellana, mientras Saragüeta se encontraba realizando labores de limpieza y desmalezamiento en su predio arriba de un tractor.

De acuerdo con el reporte policial difundido por el medio OesteBA, las autoridades fueron alertadas poco después de las 10 de la mañana. En circunstancias que todavía se intentan esclarecer, el tractor que conducía perdió la estabilidad y volcó, cayendo pesadamente sobre su cuerpo, lo que lo dejó atrapado y le provocó la muerte de manera trágica.

Tras el episodio, la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen inició actuaciones bajo la carátula de “Muerte por accidente”. La noticia causó un profundo impacto en el ámbito deportivo de la zona, donde Saragüeta gozaba de gran prestigio por su extensa carrera como corredor, gestor de eventos y apasionado impulsor del motocross.

¿Quién era Ricardo José “Vasco” Saragüeta?

Saragüeta dedicó más de 30 años al motocross, consolidándose como un pilar fundamental del deporte en Trenque Lauquen y la región. Su camino comenzó en 1995 como corredor y se expandió en 1998 hacia la organización de eventos.

Su legado quedó marcado por la creación de dos predios clave: el circuito Laguna Roja en 2001 y el reconocido trazado 325 en 2009, considerado entre los tres mejores del país, escenarios que albergaban fechas del Campeonato Argentino, el Abierto de la República y la Triple Corona, labor que le valió el título de embajador deportivo de su ciudad.

A sus 61 años, Saragüeta mantenía viva la pasión tanto dentro como fuera de la pista. Al mando de su Kawasaki 450, figuraba entre los diez mejores pilotos del ranking nacional de su categoría en el Campeonato Argentino. Además de su faceta competitiva y organizativa, se involucraba personalmente en el mantenimiento diario de los trazados que él mismo había impulsado.

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