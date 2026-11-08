Volcó una camioneta con cinco monjas que viajaban a Luján para ver al papa León XIV Ocurrió sobre la Ruta 188, a la altura de General Pinto, luego de que reventara uno de los neumáticos del vehículo. Las mujeres se trasladaban en una Renault Kangoo hacia la basílica cuando la conductora perdió el control del vehículo. Por Agregar C5N en









Las monjas iban a ver a León XIV a Luján.

Un grupo de cinco monjas que viajaba hacia Luján para ver al papa León XIV tuvo un accidente en la Ruta 188, a la altura de General Pinto. Las religiosas iban en una Renault Kangoo cuando se les reventó una rueda en pleno viaje, la conductora perdió el control del vehículo y terminaron volcando al costado del camino mientras iban camino a las actividades del Pontífice.

De acuerdo a los datos oficiales de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el hecho ocurrió cuando se reventó un neumático de la camioneta, lo que hizo que la mujer al volante perdiera el dominio de la Kangoo y volcara sobre el asfalto. Al mando del vehículo iba Silvia Susana Berronda (52), quien trasladaba a Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Según informaron los medios locales, las cinco religiosas pudieron salir por su cuenta del vehículo. Aunque sufrieron golpes y contusiones por el impacto, los primeros chequeos confirmaron que ninguna corría peligro. Solo dos de ellas tuvieron que ser derivadas a un centro de salud para ser asistidas por cortes menores producto del vuelco.

En el lugar intervino personal policial de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que montó un operativo para ordenar la circulación en la zona mientras se retiraba la camioneta. La investigación de lo ocurrido quedó bajo la órbita de la fiscalía descentralizada de General Pinto.