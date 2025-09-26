Se revisa de punta a punta: por qué es importante tener el parabrisas en condiciones para la VTV

Un desperfecto en el parabrisas podría ser motivo de rechazo en la VTV, por lo que conviene revisarlo con anticipación.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio y fundamental en Argentina para garantizar la seguridad vial. Su propósito es que los conductores realicen una revisión periódica del estado de sus autos. Esta inspección rigurosa busca identificar y prevenir posibles fallas mecánicas que, de no ser detectadas a tiempo, podrían causar accidentes en rutas y avenidas, protegiendo así la vida de los ocupantes y de terceros.

Dentro de este proceso de control, es crucial que los conductores estén conscientes de todos los aspectos que se evalúan. Además de las revisiones generales que incluyen frenos, luces y dirección, los inspectores prestan especial atención a un detalle del parabrisas que muchos automovilistas suelen pasar por alto, creyendo que su impacto es menor en la seguridad.

Este pequeño, pero significativo detalle, puede ser un motivo de rechazo de la VTV. Por ello, es importante que los conductores se informen sobre todas las normativas y los puntos de control de la VTV, a fin de asegurarse de que sus vehículos no solo cumplan con las regulaciones, sino que también estén en las mejores condiciones posibles para circular de manera segura.

Al preparar el vehículo para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), muchos conductores suelen concentrarse en los aspectos mecánicos más visibles, como el sistema de frenos, el chasis o el escape . No obstante, el estado del parabrisas suele quedar relegado, a pesar de ser un elemento fundamental para la seguridad de los ocupantes y un punto central en la inspección.

La normativa de la VTV establece que el parabrisas debe encontrarse en condiciones impecables. Esto implica que no presente rayones, grietas ni astilladuras que reduzcan la visibilidad del conductor. Un parabrisas dañado no solo afecta la visión, sino que también debilita la estructura del vehículo en caso de accidente, lo que aumenta el riesgo para los pasajeros. Por ello, cualquier imperfección en el vidrio puede significar el rechazo de la inspección.

Durante la evaluación, los inspectores no se enfocan únicamente en el parabrisas. También revisan otros elementos frontales del vehículo que refuerzan la seguridad, como el estado del paragolpes y el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas. Estos deben encontrarse en condiciones óptimas para asegurar una visibilidad adecuada ante cualquier situación climática.

vtv inspección.jpg

Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires durante 2025

En la provincia de Buenos Aires, el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) registró un incremento del 17,9%. Con esta modificación, el trámite para los automovilistas bonaerenses pasó a costar $63.436. Este ajuste busca cubrir los mayores costos operativos y asegurar la continuidad de un servicio de control vehicular eficiente en toda la provincia.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó un aumento en el precio de la VTV. Para los propietarios de automóviles, el costo se fijó en $52.878. Este valor se exige a todos los vehículos de cuatro ruedas que circulen en la capital, con el fin de garantizar que respeten los requisitos de seguridad vial establecidos.

En cuanto a las motos, la actualización en CABA estableció el costo en $19.800. Aunque los valores difieren entre jurisdicciones, la finalidad se mantiene: asegurar que cada vehículo, ya sea auto o moto, circule en condiciones adecuadas, reduciendo riesgos de accidentes y reforzando la seguridad en calles y rutas.