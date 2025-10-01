Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires durante octubre 2025

Este trámite resulta clave en todo el territorio nacional y tiene como objetivo disminuir los accidentes de tránsito.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un trámite obligatorio y esencial diseñado para reforzar la seguridad en calles y rutas de todo el país. Su objetivo principal es asegurar que los automóviles se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento. Durante la revisión se controlan aspectos clave como frenos, neumáticos, luces y otros componentes, con la finalidad de reducir riesgos de accidentes y garantizar una circulación segura.

El sistema de inspección obligatoria atraviesa ajustes periódicos que modifican tanto los plazos en los que los conductores deben presentar sus vehículos como el funcionamiento de los centros habilitados para tal fin. Aun con estas modificaciones, la exigencia de cumplir con la VTV continúa plenamente vigente.

Resulta indispensable que los conductores se mantengan informados sobre los plazos y requisitos que rigen esta verificación . Circular sin la VTV vigente o con resultados negativos puede derivar en multas considerables, lo que refuerza la relevancia de este trámite para la seguridad vial y el respeto a la normativa.

En la Ciudad de Buenos Aires deben realizar la Verificación Técnica Vehicula r todos los autos que tengan más de cuatro años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros recorridos. Desde junio rige un incremento del 20% en las tarifas, con un valor de $63.453 para autos y $23.858 para motos.

El certificado otorgado tras la revisión tiene una validez de dos años siempre que los vehículos no excedan los 84.000 kilómetros y se encuentren dentro del rango de cuatro a siete años de antigüedad. Una vez superados esos límites, la verificación se vuelve obligatoria de manera anual.

En la provincia de Buenos Aires, los valores dependen del tipo de rodado. Los autos de hasta 2.500 kg abonan $79.640, mientras que los de mayor porte alcanzan $143.353. En el caso de los remolques, el costo es de $47.784 para los de hasta 2.500 kg y de $71.676 para los más pesados. Por su parte, las motos pagan $31.856 si son de más de 50 cc y hasta 200 cc; $47.784 cuando tienen entre 200 cc y 600 cc; y $63.712 para aquellas que superan los 600 cc.

Quiénes no deben pagar la VTV en 2025

El trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) resulta obligatorio en varias jurisdicciones de Argentina para garantizar la seguridad vial; sin embargo, las normativas locales contemplan excepciones al pago para determinados grupos sociales o tipos de vehículos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, las personas con discapacidad no deben abonar la tarifa.

Esta exención aplica tanto si la persona con discapacidad es titular del vehículo, con o sin adaptaciones, como si el auto pertenece a un familiar directo —padres, tutores, cónyuges, convivientes o descendientes— y se utiliza para su traslado, siempre que se presente la documentación correspondiente, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otro grupo que puede acceder a la exención incluye a adultos mayores y beneficiarios de la seguridad social. Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años pueden realizar el trámite de manera gratuita, siempre que sus ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios y sean titulares del vehículo. Para acceder a este beneficio, es necesario presentar la documentación que acredite la situación previsional e ingresos al momento de solicitar el turno.

Finalmente, la exención de pago se extiende a ciertos vehículos vinculados con servicios públicos y de emergencia. En la Provincia de Buenos Aires, quedan exceptuados del pago los autos destinados a servicios municipales y las unidades oficiales del cuerpo de bomberos. Aun así, estos vehículos deben cumplir con la verificación técnica, ya que el control del estado del rodado sigue siendo indispensable para circular de manera legal y segura.