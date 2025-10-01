1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires durante octubre 2025

Este trámite resulta clave en todo el territorio nacional y tiene como objetivo disminuir los accidentes de tránsito.

Por
Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires durante octubre 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un trámite obligatorio y esencial diseñado para reforzar la seguridad en calles y rutas de todo el país. Su objetivo principal es asegurar que los automóviles se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento. Durante la revisión se controlan aspectos clave como frenos, neumáticos, luces y otros componentes, con la finalidad de reducir riesgos de accidentes y garantizar una circulación segura.

Informate sobre las últimas novedades sobre carnet de manejar y límites etáreos
Te puede interesar:

Atención conductores: esta es la edad máxima para poder tener la licencia de conducir

El sistema de inspección obligatoria atraviesa ajustes periódicos que modifican tanto los plazos en los que los conductores deben presentar sus vehículos como el funcionamiento de los centros habilitados para tal fin. Aun con estas modificaciones, la exigencia de cumplir con la VTV continúa plenamente vigente.

Resulta indispensable que los conductores se mantengan informados sobre los plazos y requisitos que rigen esta verificación. Circular sin la VTV vigente o con resultados negativos puede derivar en multas considerables, lo que refuerza la relevancia de este trámite para la seguridad vial y el respeto a la normativa.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Qué costo tiene la VTV en Buenos Aires en octubre 2025

En la Ciudad de Buenos Aires deben realizar la Verificación Técnica Vehicular todos los autos que tengan más de cuatro años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros recorridos. Desde junio rige un incremento del 20% en las tarifas, con un valor de $63.453 para autos y $23.858 para motos.

El certificado otorgado tras la revisión tiene una validez de dos años siempre que los vehículos no excedan los 84.000 kilómetros y se encuentren dentro del rango de cuatro a siete años de antigüedad. Una vez superados esos límites, la verificación se vuelve obligatoria de manera anual.

En la provincia de Buenos Aires, los valores dependen del tipo de rodado. Los autos de hasta 2.500 kg abonan $79.640, mientras que los de mayor porte alcanzan $143.353. En el caso de los remolques, el costo es de $47.784 para los de hasta 2.500 kg y de $71.676 para los más pesados. Por su parte, las motos pagan $31.856 si son de más de 50 cc y hasta 200 cc; $47.784 cuando tienen entre 200 cc y 600 cc; y $63.712 para aquellas que superan los 600 cc.

vtv inspección.jpg

Quiénes no deben pagar la VTV en 2025

El trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) resulta obligatorio en varias jurisdicciones de Argentina para garantizar la seguridad vial; sin embargo, las normativas locales contemplan excepciones al pago para determinados grupos sociales o tipos de vehículos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, las personas con discapacidad no deben abonar la tarifa.

Esta exención aplica tanto si la persona con discapacidad es titular del vehículo, con o sin adaptaciones, como si el auto pertenece a un familiar directo —padres, tutores, cónyuges, convivientes o descendientes— y se utiliza para su traslado, siempre que se presente la documentación correspondiente, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

VTV 2025.webp

Otro grupo que puede acceder a la exención incluye a adultos mayores y beneficiarios de la seguridad social. Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años pueden realizar el trámite de manera gratuita, siempre que sus ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios y sean titulares del vehículo. Para acceder a este beneficio, es necesario presentar la documentación que acredite la situación previsional e ingresos al momento de solicitar el turno.

Finalmente, la exención de pago se extiende a ciertos vehículos vinculados con servicios públicos y de emergencia. En la Provincia de Buenos Aires, quedan exceptuados del pago los autos destinados a servicios municipales y las unidades oficiales del cuerpo de bomberos. Aun así, estos vehículos deben cumplir con la verificación técnica, ya que el control del estado del rodado sigue siendo indispensable para circular de manera legal y segura.

Noticias relacionadas

todas estas licencias de conducir seran dadas de baja si no cumplen con un requisito: cual es

Todas estas licencias de conducir serán dadas de baja si no cumplen con un requisito: cuál es

que grupo tendra 50% de descuento en el tramite de la renovacion de la licencia de conducir

Qué grupo tendrá 50% de descuento en el trámite de la renovación de la licencia de conducir

play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Cual es el problema de dejar el volante girado luego de estacionar.

Por qué nunca hay que estacionar el auto con el volante girado: nadie lo sabe

Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km

Tras los faltantes de patentes, se normalizó la entrega para 0km

La camioneta apareció quemada.

Conmoción en Santa Fe: encontraron restos humanos en una camioneta que apareció quemada

Rating Cero

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 13 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 25 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 25 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 26 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 26 minutos