Por qué el apoyacabezas en los asientos del auto puede hacer que te rechacen la VTV Se evalúa que el anclaje sea firme, que las hebillas de cierre traben sin dificultad y que el mecanismo de retracción o bloqueo funcione ante un tirón brusco.







Control clave en la VTV. Redes sociales

La VTV es obligatoria y verifica tanto el estado mecánico como la seguridad interior del vehículo.

Se revisa que los asientos cuenten con apoyacabezas reglamentarios y que el habitáculo no tenga objetos sueltos.

Los cinturones de seguridad deben estar presentes en todas las plazas y funcionar en forma correcta.

La ausencia de apoyacabezas o el mal estado de los cinturones implica el rechazo de la verificación. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) no solo evalúa el estado mecánico del vehículo, sino que también pone el foco en la seguridad de quienes viajan en su interior. En este contexto, el apoyacabezas de los asientos se convirtió en un elemento determinante, ya que su ausencia puede ser motivo suficiente para que el trámite resulte desaprobado, incluso si el resto del auto se encuentra en buenas condiciones.

Durante la inspección, los verificadores revisan especialmente los componentes del habitáculo vinculados a la protección de los ocupantes. Entre ellos, los apoyacabezas cumplen un rol clave en la prevención de lesiones cervicales ante un impacto, por lo que deben estar presentes en todas las plazas, correctamente colocados y en buen estado. Este control se complementa con la revisión de los cinturones de seguridad y la detección de objetos sueltos o adaptaciones no autorizadas que puedan representar un peligro.

vtv Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025. En la provincia de Buenos Aires, el cumplimiento de estos requisitos internos cobró mayor importancia a partir de la incorporación de nuevas observaciones en la VTV. La falta de apoyacabezas o su deterioro es considerada una falta grave y puede derivar en el rechazo inmediato de la inspección. Por este motivo, verificar que los asientos cuenten con este elemento antes de presentarse al control es fundamental para evitar inconvenientes y garantizar una circulación segura.

Como afecta el apoyacabezas de los asientos al control de la VTV En el control de la Verificación Técnica Vehicular, el estado de los apoyacabezas de los asientos tiene un impacto directo en el resultado de la inspección. Actualmente, se exige que todas las plazas del vehículo cuenten con apoyacabezas reglamentarios, ya que su función es clave para proteger la zona cervical ante una colisión. La falta de este elemento deriva en el rechazo automático de la VTV, y para ser aceptados deben estar bien colocados, ser regulables y mantener su estructura en condiciones que permitan reducir el riesgo del llamado “efecto latigazo”.

Esta evaluación se complementa con un control riguroso de los cinturones de seguridad, otro componente fundamental del sistema de retención. Los verificadores comprueban que estén instalados en todos los asientos, que los anclajes sean firmes, que las hebillas funcionen correctamente y que el mecanismo de bloqueo responda ante un tirón brusco, asegurando una sujeción eficaz del ocupante durante un eventual impacto.