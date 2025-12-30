30 de diciembre de 2025 Inicio
¿Son muchos? Cuáles son los días no laborables que se confirmaron para 2026

Con la confirmación de estas fechas, 2026 contará con varios momentos propicios para planificar actividades, viajes o descansos prolongados.

Conocé cuáles serán los feriados ya establecidos para el año entrante.

Conocé cuáles serán los feriados ya establecidos para el año entrante.

  • El Gobierno confirmó los días no laborables para 2026 con fines turísticos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.
  • Se establecieron tres fechas: 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.
  • Los días no laborables se suman a los feriados tradicionales y no los reemplazan.
  • Están pensados para unir feriados inamovibles y generar fines de semana largos.

A medida que se acerca 2026, el Gobierno nacional difundió oficialmente cuáles serán los días no laborables del año que viene, una información clave para planificar viajes, escapadas o simplemente organizar el calendario laboral y familiar. Más allá de los Feriados tradicionales, el Estado argentino estableció tres jornadas específicas no laborables con fines turísticos.

Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.
Confirmado: será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

Estos días no laborables son diferentes de los Feriados nacionales: su cumplimiento es opcional para los empleadores en el sector privado, es decir que pueden decidir si se trabaja o no ese día, sin obligatoriedad de recargos. En cambio, los feriados inamovibles sí implican descanso obligatorio y recargos salariales si se trabaja.

Qué días no laborables fueron confirmados para los feriados de 2026

feriado

Según la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, estos días no laborables para 2026 son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

Cada uno está estratégicamente ubicado para conectar con feriados inamovibles cercanos, como el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 9 de julio (Día de la Independencia) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María); generando oportunidades de descanso extendido sin modificar los feriados oficiales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
