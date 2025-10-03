3 de octubre de 2025 Inicio
¿Qué estación del subte cerrará este lunes y cuál es la línea que extenderá su horario?

Se iniciarán nuevas obras de infraestructura y mejora dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires. Ya se finalizaron los trabajos en once estaciones.

El servicio se extenderá hasta la 1 de la mañana.

A partir de este lunes, la estación Río de Janeiro de la Línea A del Subte cerrará por los siguientes tres meses. El motivo se debe a que se realizarán obras de infraestructura para optimizar la circulación de los porteños que a diario pasan por este importante punto de la Ciudad.

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Estas obras de infraestructura y mejora forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), las cuales ya comenzaron hace meses en otras líneas.

En la estación Río de Janeiro se realizarán trabajos de pintura, renovación integral de los pisos y se instalará un nuevo sistema de iluminación LED. Además, se restaurarán los murales que se encuentran en el lugar y se reemplazarán los mobiliarios en los andenes, como los asientos, cestos de basura y apoyos isquiáticos.

Dentro del Plan de Renovación Integral, ya se finalizaron los trabajos en once estaciones del subte. En cuanto a la Línea A, se tratan de Castro Barros, Lima y Acoyte. En la B: Pueyrredón y Pasteur-Amia. Línea C: San Martín. La Línea D es la más avanzada, ya que se han terminado las obras en Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. Por último, también se han concluido las tareas en la estación Jujuy de la Línea E.

Además, se renovaron trece paradores del Premetro: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

La obras de renovación del subte continuarán en las estaciones Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D).

Horario extendido para la Línea D

Este fin de semana, la Línea D ampliará su horario de servicio hasta la una de la mañana. Según el comunicado oficial de SBASE, la idea es colaborar con la desconcentración de eventos masivos que sucederán en las próximas jornadas. Entre ellos, se encuentran el recital de Kendrick Lamar, el sábado, y el de Airbag, el domingo. Ambos sucederán en el estadio Monumental, en el barrio de Núñez.

Se habilitará la estación Congreso de Tucumán para el ascenso de pasajeros. Mientras que los descensos serán en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio. Esta estrategia para descomprimir públicos masivos ya se había probado en el verano en la Línea B, durante los viernes de diciembre, enero y febrero.

