12 de mayo de 2026 Inicio
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La Justicia de Córdoba confirmó las identidades de 17 de los desaparecidos encontrados en el excentro clandestino La Perla

El juez Hugo Vaca Narvaja brindó el listado de restos encontrados en la zona denominada "Loma del Torito", perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera. "Es muy probable que tengamos más identificaciones", adelantó.

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Se confirmaron 16 de los 17 desaparecidos encontrados en La Perla. 

Se confirmaron 16 de los 17 desaparecidos encontrados en La Perla. 

EAAF

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En conferencia de prensa, la Justicia de Córdoba confirmó 17 identidades de los desaparecidos hallados en el excentro clandestino La Perla por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El juez Hugo Vaca Narvaja aclaró que una de las familias pidió que no se hiciera público el nombre y brindó el listado de personas encontradas:

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  • Gilberto Néstor Lellin D´Francesco
  • Graciela María de los Milagros Doldan
  • Juan Carlos Navarro Moyano
  • Adrián José Ferreyra Rivero
  • Víctor Carlos Díaz Rinero
  • Marta Susana Ledesma Vera de Comba
  • Ester Felipe
  • Luis Mónaco
  • Silvia del Valle Taborda
  • Nélida Noemí Moreno de Goyochea
  • José Luis Goyochea Escudero
  • Gustavo Daniel Torres
  • Edelmiro Cruz Bustos
  • Oscar Segura Reineri
  • Rosa Cristina Godoy de Cruspeire
  • Carlos Cayetano Cruspeire
Edelmiro Cruz Bustos y Oscar Segura Reinieri
Edelmiro Cruz Bustos y Oscar Segura Reineri.

Edelmiro Cruz Bustos y Oscar Segura Reineri.

Después de dar a conocer las identidades, comenzaron a hablar sus familiares. "Hoy nos sentimos libres", aseguró la hija mayor de Edelmiro Cruz Bustos, sosteniendo la imagen de su papá entre sus manos.

En esa línea contó que "tenía 25 años cuando sucedió esto, con mis cinco años recuerdo la noche cuando lo sacaron de nuestra casa. La intención fue terminar una generación y crear una generación temerosa, muchas veces me daba miedo de contar que pasó con mi papá". "Los quisieron ocultar en lo más oculto de la tierra y la verdad salió a la luz", sentenció.

A su vez, la hija de Oscar Segura Reineri contó que su mamá fue varias veces a La Perla "ella falleció siempre esperándolo. Tenía nueve años y mi hermano 10, ahora tengo 58 y mi hermano 60 y los dos estamos solos porque hacemos vista atrás de las personas que conocían a mamá y a papá en este camino doloroso y hoy no están. Eso duele, pero lo que más nos llena el alma es que podemos decir voy a fallecer sabiendo que lo encontraron. Tenemos la paz interior completa".

Marta Taborda aseguró "soy hija de una persona que ya no está desaparecida". "Cuando me avisaron que habían encontrado los restos de mi mamá yo no lo podía creer, que aún así no quedan impunes", añadió.

Ester Felipe y Luis Mónaco
Luis Mónaco y Ester Felipe.

Luis Mónaco y Ester Felipe.

"Las identificaciones fueron posibles a partir del análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025 y de la selección de un conjunto de muestras que fueron enviadas al Laboratorio de Genética Forense del EAAF para ser comparadas con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas. El análisis genético de las muestras seleccionadas permitió la identificación de 12 personas desaparecidas en marzo de este año y, ahora, condujo a nuevas identificaciones", expresaron desde la cuenta de EAAF.

Qué es el Equipo Argentino de Antropología Forense, clave en la identificación de los 12 asesinados en la dictadura

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se consolidó en las últimas cuatro décadas como una de las instituciones científicas más reconocidas del mundo en la investigación de desapariciones, violaciones a los derechos humanos e identificación de restos humanos. Su trabajo combina técnicas de la antropología, la arqueología y la genética para reconstruir historias truncadas y devolver identidades a personas desaparecidas, en muchos casos décadas después de los hechos.

El equipo fue fundado en 1984, poco después del retorno de la democracia, en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Ese mismo año, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron asistencia internacional para desarrollar métodos científicos que permitieran identificar restos humanos hallados en fosas clandestinas.

Hoy, el EAAF ha vuelto, una vez más, al centro de la escena por su rol destacado en la identificación de 12 personas asesinadas en el centro clandestino de detención La Perla, que funcionó en la provincia de Córdoba durante la última dictadura militar. Durante una conferencia de prensa, el equipo informó los resultados de la campaña 2025 de búsqueda y recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el centro cordobés, uno de los más infaustos de los casi 800 que funcionaron en el régimen instaurado en 1976.

Según detallaron, entre septiembre y noviembre del 2025 integrantes del EAAF retomaron las excavaciones en la zona de la Loma del Torito, en el predio que actualmente es la Reserva Natural Militar La Calera. Lo hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba.

De acuerdo a los testimonios de la causa, en la zona investigada existieron fosas que fueron removidas y los cuerpos que estaban allí fueron llevados a otro lugar. Durante los trabajos de 2025 se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de antiguas fosas, algo consistente con los testimonios.

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