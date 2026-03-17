17 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo se paga el feriado del lunes 23 de marzo 2026 si me toca trabajar: ¿se cobra doble?

El 24 de marzo es feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, el feriado puede extenderse al lunes en algunos casos. ¿Cómo es la remuneración de la jornada laboral?

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Diferencia entre feriado y día no laborable. 

Diferencia entre feriado y día no laborable. 

  • Marzo de 2026 tendrá un fin de semana XXL de cuatro días, del sábado 21 al martes 24 inclusive.
  • El lunes 23 es un día no laborable y queda a criterio del empleador si se trabaja o no.
  • El martes 24 es un feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado.
  • La diferencia entre el feriado nacional y la jornada decretada como día no laborable está explicada en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.

Se acerca un fin de semana XXL ante la llegada del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando lo ocurrido en la última dictadura militar, a 50 años del golpe de Estado en 1976.

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El inicio de esta semana corta está marcado por el lunes 23, una fecha que el Gobierno nacional definió como día no laborable con fines turísticos. Bajo esta normativa, queda bajo la exclusiva facultad de los empleadores determinar si se presta servicio o no, lo que genera escenarios diferentes para los trabajadores dependiendo de la decisión de la empresa o comercio en el que se desempeñen.

Feriado

Con esta premisa, miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo desde el sábado 21 al martes 24 inclusive. Sin embargo, es fundamental prestar atención a la naturaleza de cada jornada, ya que no todos los trabajadores gozarán del beneficio de la misma manera.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es común que surjan dudas sobre la diferencia entre feriado y día no laborable, ya que sus implicancias legales para los empleados del sector privado son muy distintas. Por este motivo, es fundamental conocer los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo para evitar confusiones.

Según el artículo 166 de la Ley N.º 20.744, en los días feriados rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Si el empleador decide que se trabaje, debe pagar la jornada con un 100% de recargo sobre el salario habitual (pago doble). Cabe aclarar que, según la ley, el empleado no está obligado a asistir si no hay un acuerdo previo o necesidad excepcional.

feriado

En cuanto al “día no laborable", el artículo 167 señala que el trabajo es optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. En resumen, mientras que el feriado tiene alcance general y obligatorio, el día previo depende de la decisión de cada empleador, lo que marca una diferencia sustancial tanto en la asistencia al puesto de trabajo como en la remuneración final.

¿El 23 de marzo 2026 se cobra como feriado?

A diferencia de lo que sucede con los feriados nacionales tradicionales, donde la normativa protege el descanso del trabajador con compensaciones salariales especiales, la jornada del lunes 23 se rige por reglas de flexibilidad. Es decir, el empleador tiene la potestad de decidir si se trabaja o no.

En el primer caso, el empleado está obligado a asistir y percibirá su salario simple, es decir, no recibirá ningún suplemento ni pago extra por esa jornada. Solo reciben el pago con recargo quienes trabajen el martes 24 de marzo, que sí reviste el carácter de feriado nacional inamovible.

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