Qué costo tiene hacer la VTV en CABA en abril 2026

Para evitar inconvenientes, se recomienda ingresar con anticipación al sitio oficial correspondiente a cada jurisdicción y solicitar turno algunas semanas antes del mes asignado.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se consolida como un control preventivo y obligatorio clave para todos los vehículos que circulan en Argentina . Este procedimiento tiene como finalidad comprobar que cada unidad cumple con las condiciones mecánicas y los estándares de seguridad necesarios para una conducción segura, reduciendo el riesgo de siniestros viales. Durante la inspección se analizan componentes esenciales como frenos, dirección y emisiones contaminantes, garantizando que el vehículo esté en condiciones aptas para transitar.

Este es el cambio fundamental que tiene la VTV para abril 2026 y que debés conocer

En relación con los costos vigentes, los automóviles particulares deben abonar una tarifa de $75.756,89 para realizar el trámite, mientras que en el caso de las motocicletas el valor asciende a $28.484,61. Estos montos resultan obligatorios para obtener la oblea habilitante, documento que certifica que el vehículo puede circular legalmente y evita sanciones en controles de tránsito.

Los valores actuales responden a una actualización reciente del cuadro tarifario, con un incremento cercano al 20% en comparación con febrero de 2026. Frente a este ajuste, se aconseja gestionar los turnos con anticipación mediante los canales oficiales, lo que permite cumplir con la normativa sin demoras y organizar mejor los gastos vinculados al mantenimiento del vehículo.

Durante abril de 2026, quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo esquema de tarifas. El costo para los automóviles particulares quedó establecido en $75.756,89, mientras que en el caso de las motocicletas el valor es de $28.484,61. Estos montos reflejan un aumento cercano al 20% respecto a febrero, en línea con la actualización de los costos operativos del sistema.

Realizar este control resulta fundamental no solo para asegurar el correcto estado mecánico del vehículo y contribuir a la seguridad vial, sino también para evitar sanciones económicas. Circular con la VTV vencida o sin realizarla constituye una infracción grave, con multas que pueden superar los $300.000 según el valor de las Unidades Fijas vigentes.

VTV La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires

Por este motivo, se aconseja gestionar el turno con anticipación a través de los canales oficiales del gobierno porteño y respetar el calendario asignado según la terminación de la patente. De esta manera, se evitan demoras, recargos y posibles inconvenientes administrativos.

Cuándo debo hacer la VTV en 2026

El calendario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se organiza mediante un sistema fijo que asigna un mes específico según la terminación de la patente, con el objetivo de distribuir la demanda de forma equilibrada durante el año. Por ejemplo, los vehículos cuyo dominio finaliza en 4 deben realizar el trámite en abril, mientras que los terminados en 5 lo hacen en mayo, y así sucesivamente hasta completar el ciclo en noviembre. Respetar este esquema resulta clave, ya que circular con la VTV vencida implica no solo un riesgo para la seguridad vial, sino también posibles multas e incluso la pérdida de cobertura del seguro en caso de siniestro.

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Para evitar inconvenientes, se recomienda ingresar con anticipación al sitio oficial correspondiente a cada jurisdicción y solicitar turno algunas semanas antes del mes asignado. Esto permite elegir fechas disponibles y organizar mejor el trámite sin apuros ni demoras.

Cabe señalar que durante diciembre y enero no se asignan vencimientos específicos, ya que esos meses funcionan como período de regularización. En ese lapso, quienes no cumplieron a tiempo o necesitan viajar pueden ponerse al día. Además, contar con un turno previamente reservado antes del vencimiento permite circular de manera provisoria sin sanciones, siempre que la fecha asignada sea cercana.