8 de abril de 2026 Inicio
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Estos autos que tengan que hacer la VTV en abril 2026 no deberán pagarla: cuál es el motivo

Esta medida forma parte de una serie de actualizaciones orientadas a modernizar los procesos administrativos y adaptar las regulaciones a las necesidades actuales.

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Los autos que no deben pagar la VTV en abril 2026.

Los autos que no deben pagar la VTV en abril 2026.

  • La VTV sigue siendo un control obligatorio para garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras, con revisiones clave como frenos, luces y neumáticos.
  • El Decreto 139/2026 introdujo cambios para modernizar y simplificar el sistema, ajustando plazos y requisitos del trámite.
  • Se modificaron los períodos de vigencia: autos 0 km quedan exentos por más tiempo y algunos vehículos pasan a verificar cada dos años.
  • También hay exenciones para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, mientras que el cumplimiento del calendario por patente sigue siendo obligatorio para evitar multas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se consolida como un control clave para garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras. A través de revisiones en plantas habilitadas, se inspeccionan elementos esenciales como frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos. El objetivo principal de este proceso es reducir riesgos en la vía pública, asegurando que cada unidad cumpla con los estándares mínimos necesarios para prevenir fallas mecánicas.

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En este contexto, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios estructurales mediante el Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida apunta a modernizar el sistema y simplificar el trámite, modificando la dinámica con la que los conductores venían cumpliendo esta obligación. Este enfoque se alinea con una política de desregulación que busca hacer más eficiente la relación entre el ciudadano y los controles estatales, sin dejar de lado la seguridad vial.

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Las modificaciones impactan directamente en los plazos de vigencia y en aspectos operativos del sistema. Por eso, los propietarios de vehículos deben prestar atención a los nuevos calendarios y requisitos para evitar sanciones al circular. Con este nuevo esquema, la VTV se adapta a un modelo más ágil y ordenado, marcando un cambio importante en la gestión de este certificado obligatorio en todo el país.

Qué autos no pagan la VTV en abril 2026

En el marco del nuevo esquema establecido por el Decreto 139/2026, existen grupos que quedan exentos de pagar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante abril de 2026. En la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio alcanza a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, a mayores de 65 años con ingresos equivalentes y a personas con discapacidad titulares de un vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, la exención se amplía a jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos, a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a vehículos de uso municipal o de bomberos, siempre que el trámite se realice dentro del plazo correspondiente según la patente.

Por otro lado, la normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei también introduce cambios en los plazos de obligatoriedad, por lo que muchos vehículos quedan exentos de abonar este año. Los autos 0 km quedan exentos hasta cumplir cinco años desde su patentamiento o alcanzar los 60.000 kilómetros. Además, los vehículos con una antigüedad de entre cinco y diez años pasan a realizar la VTV cada dos años en lugar de todos los años, generando un alivio económico directo para los propietarios de unidades más nuevas.

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Cuáles son los autos que deben hacer la VTV en abril 2026

Durante este mes de abril de 2026, el cronograma de vencimientos establece que deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) todos los vehículos particulares cuya patente finalice en el número 4. Este sistema de ordenamiento por terminación de dominio se aplica tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las plantas verificadoras y garantizar una atención organizada para los conductores que deben renovar su oblea obligatoria.

Bajo las nuevas normativas introducidas por el Decreto 139/2026, la obligatoriedad varía significativamente según la antigüedad y el uso del vehículo. En CABA, deben presentarse aquellos autos particulares que tengan más de 4 años de antigüedad (o más de 64.000 kilómetros), mientras que en la Provincia de Buenos Aires el control comienza a partir de los 2 años de patentamiento. Es fundamental que los propietarios verifiquen la fecha exacta de su última inspección. El nuevo esquema nacional extiende la vigencia a dos años para unidades de entre 5 y 10 años de antigüedad. Deja la revisión anual exclusivamente para vehículos con más de una década de vida.

Para cumplir con el trámite en abril, los conductores deben solicitar un turno previo a través de los canales digitales oficiales y contar con la documentación requerida: DNI vigente, licencia de conducir, cédula verde o azul y, en caso de corresponder, el informe de la verificación anterior. Además, es importante recordar que en varias jurisdicciones ya se ha implementado el sistema de pago adelantado online, lo que agiliza el proceso en la planta. Circular con la VTV vencida en una patente terminada en 4 a partir de mayo se considerará una infracción, sujeta a las multas establecidas por las autoridades de tránsito correspondientes.

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