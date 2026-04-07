Qué patentes deben hacer la renovación de la VTV en abril 2026 Cumplir con los plazos evita sanciones y garantiza la circulación legal. Revisar el calendario es muy importante para no quedar fuera de término. Por + Seguir en







La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio para poder circular.

El calendario de la VTV se organiza según el último número de la patente

En abril deben realizar el trámite los vehículos con terminación específica

Existen diferencias en requisitos y plazos entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

Circular con la verificación vencida implica estar en infracción desde el día siguiente La renovación de la VTV en el mes de abril ya tiene definido qué vehículos deben realizar el trámite tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El cronograma se basa en el número final de la patente, lo que permite ordenar los vencimientos de manera mensual.

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio para poder circular, ya que certifica el estado general del vehículo. Su vigencia suele ser de un año, aunque puede variar según la antigüedad del auto o la cantidad de kilómetros recorridos, además de la jurisdicción en la que esté radicado.

En este sentido, conocer qué patentes deben cumplir con la renovación en cada mes es muy importante para evitar sanciones y mantener la documentación al día, especialmente considerando que los plazos se aplican de forma estricta.

VTV Cuáles son las patentes que deben renovar la VTV en abril 2026 En CABA En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para vehículos particulares con más de cuatro años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros, así como para motos con más de un año de uso. El esquema de vencimientos se organiza según el último número de la patente.

Durante abril, deberán realizar la verificación los vehículos cuya patente finalice en 4, respetando el cronograma oficial establecido para la jurisdicción porteña.