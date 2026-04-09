9 de abril de 2026 Inicio
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Qué titulares pueden hacer la VTV y pagar solo la mitad en abril 2026

La medida apunta a facilitar el acceso a la revisión obligatoria. Cumplir con este trámite ayuda a circular con mayor seguridad.

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En todos los casos

En todos los casos, el valor de la VTV se reduce al 50% del precio vigente en cada planta verificadora habilitada. 

  • La provincia de Buenos Aires ofrece una reducción del 50% en la VTV durante abril de 2026
  • El beneficio alcanza a tres grupos específicos con condiciones definidas
  • La medida busca facilitar el acceso al control vehicular obligatorio
  • Mantener la verificación al día evita sanciones y problemas en controles de tránsito

Durante abril, algunos conductores en la provincia de Buenos Aires podrán acceder a un descuento del 50% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta medida busca aliviar el costo del trámite para determinados sectores. Se trata de una iniciativa que alcanza a grupos específicos definidos por las autoridades. El objetivo es facilitar el cumplimiento de este control obligatorio.

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La VTV es una revisión periódica que evalúa distintos aspectos del vehículo, como frenos, luces, neumáticos y dirección. Este procedimiento se realiza en plantas habilitadas y busca asegurar condiciones mínimas de seguridad. No solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para reducir riesgos en la vía pública. Por eso, su cumplimiento es fundamental para todos los conductores.

En este sentido, la implementación de tarifas reducidas permite que ciertos usuarios accedan al servicio con un menor impacto económico. La medida contempla distintas situaciones particulares. Además, en algunos casos el beneficio se aplica de manera directa, mientras que en otros requiere verificar condiciones previas. Así, se establecen criterios claros para determinar quiénes pueden acceder.

multa

Quiénes pueden hacer solo el pago del 50% de la VTV en abril 2026

El descuento está destinado a tres grupos específicos dentro de la provincia de Buenos Aires. El primero incluye a los propietarios de vehículos con una antigüedad igual o superior a 20 años. Para acceder, el auto debe estar registrado en el padrón provincial. En estos casos, la reducción se aplica de manera automática.

También pueden acceder al beneficio quienes trabajan en el transporte de pasajeros. Este grupo abarca taxis, remises habilitados a nivel municipal y vehículos utilizados para el traslado escolar. La medida contempla tanto servicios municipales como provinciales. De esta manera, se busca acompañar a quienes utilizan su vehículo como herramienta laboral.

VTV

El tercer grupo está compuesto por jubilados y pensionados con ingresos limitados. Para calificar, sus haberes no deben superar el doble del monto mínimo jubilatorio. Este criterio define quiénes pueden acceder a la tarifa reducida. La intención es hacer que sea más fácil el cumplimiento del trámite a quienes cuentan con menores recursos.

En todos los casos, el valor de la VTV se reduce al 50% del precio vigente en cada planta verificadora habilitada. Se recomienda consultar previamente si es necesario presentar documentación adicional al momento del turno. Cada centro puede tener requisitos particulares. De esta forma, se evita cualquier inconveniente al realizar la inspección.

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