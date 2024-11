Qué autos no necesitan la VTV para circular en CABA o Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular es una de las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito, pero no todos los autos y motos la deben hacer. Qué vehículos están eximidos y cuáles pueden verificar sin cargo.

Te contamos cuales son los autos que no necesitan la VTV para circular por CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Cada vez que llega un fin de semana largo o se aproximan las vacaciones , muchos automovilistas y motociclistas recuerdan que tienen vencida la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y pretenden resolverlo en pocas horas . El turno se pide completamente en línea y el pago también se hace de manera virtual, lo que simplifica el trámite. Pero cuando se pretende verificar el auto fuera de término, al entrar en la página de la jurisdicción en la que está registrado el vehículo empiezan los problemas porque no siempre se consigue en una planta cercana o en un horario compatible con la jornada laboral normal.

Si el auto queda como Condicional, significa que se han detectado una o más fallas o defectos leves (DL) y debe regresar antes de 60 días, en cuyo caso la reinspección no tiene costo. Si es Rechazado, significa que se han encontrado uno o más defectos graves (DG), los que se detallan en el informe. Tiene hasta 60 días para regresar sin cargo, pero el vehículo no puede circular en esa condición.

La Verificación Técnica Vehicular es una de las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito, pero no todos los autos y motos la deben hacer. Te contamos a continuación qué vehículos están eximidos y cuáles pueden verificar sin cargo.

Cuáles son los autos que no necesitan la VTV para circular

En CABA y en Buenos Aires hay autos que no necesitan la VTV para circular. En ambos casos hay vehículos que están exentos del pago, aunque no de la verificación técnica en sí, ya que la condición mecánica de todos modos se debe constatar periódicamente. Quiénes no pagan la VTV en la provincia de Buenos Aires son:

vehículo s destinados a servicios municipales

unidades que forman parte del cuerpo de bomberos

autos de personas con discapacidad , quiénes deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acreditar su condición y ser aprobados para la exención.

, quiénes deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acreditar su condición y ser aprobados para la exención. Jubilados, pensionados o mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios

En todos estos casos, para poder hacer la verificación sin costo, los beneficiarios o apoderados en el caso de vehículos oficiales, tendrán que solicitarlo vía mail a [email protected], adjuntando foto de ambas caras de la cédula de identidad del vehículo, título de propiedad del mismo, y foto de ambas caras del DNI del titular. Las personas con discapacidad tendrán que enviar adicionalmente el Certificado Único de Discapacidad (CUD), mientras que los jubilados y pensionados tendrán que adjuntar el comprobante de sus haberes.

En CABA es similar para las personas con discapacidad y los jubilados, pero no aplica para los vehículos de servicios públicos o municipales.

vtv-_3_.jpg

Cuándo se debe renovar la VTV

La VTV la deben efectuar todos aquellos vehículos usados, pero al no existir una ley nacional de tránsito de alcance verdaderamente nacional, mientras en CABA se debe hacer a partir del cuarto año desde cero kilómetro, en la Provincia de Buenos Aires se ha establecido que luego de dos años desde el alta como auto nuevo, es obligatoria la VTV.

El sistema de turnos de este trámite, VTV para autos y RTO para transporte pesado, está basado en un esquema que asigna un mes distinto de acuerdo al número final del dominio o patente de cada vehículo. Al ser diez números pero doce meses, quedan diciembre y enero libres, para que todos puedan ir a hacer su verificación técnica, aunque no corresponda a su fecha original.

Cuánto cuesta hacer la VTV en Buenos Aires y en CABA

Para autos particulares de hasta 2.500 kg de peso, la VTV tiene un costo de $44.157,21 en provincia de Buenos Aires y de $44.857,12 en CABA. Las motocicletas pagan en PBA desde $17.670,09 para las de hasta 200 cm3 de cilindrada, $26.505,13 las que tienen motores de 200 cm3 hasta 600 cm3, y $35.340,17 para las que superan esa cilindrada. En CABA, en tanto, las motos pagan todas lo mismo, $16.866,19.

Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día

En el caso de la provincia de Buenos Aires, circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria, será sancionado con multa de 300 unidades fijas (U.F.) hasta 1.000 U.F. El valor de las U.F. se publica permanentemente en la web https://infraccionesba.gba.gob.ar/, y corresponde al valor del litro de nafta especial de mayor octanaje fijado por el Automóvil Club Argentino, filial La Plata, capital provincial. Actualmente el valor de la U.F. es de $1.336. De este modo, para saber el monto de una multa por circular con la VTV vencida, se debe multiplicar el valor del litro de nafta por la cantidad de U.F. con el que se haya labrado la infracción, siendo la multa mínima de 400.800 pesos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la U.F. tiene un valor diferente, correspondiente con el 50% del precio de litro de combustible especial. Actualmente el monto de cada Unidad Fija es de $630,20 y la multa por circular con la VTV vencida es de 400 U.F., es decir 252,080 pesos.