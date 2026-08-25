25 de agosto de 2026 Inicio
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¡Nuevo millonario en el Loto Plus! Un apostador de La Pampa ganó más de $51 millones

El afortunado pampeano se quedó con el pozo de la modalidad "Sale o Sale" en el sorteo del sábado por la noche del juego que ya repartió 27 mil millones este año.

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El afortunado del pozo de Sale o Sale es de La Pampa.

El afortunado del pozo de Sale o Sale es de La Pampa.

Resultados del Loto Plus del sábado 22 de agosto de 2026.
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Para lograr esta hazaña, el apostador pampeano seleccionó los números 07, 08, 12, 15, 25 y 32. La modalidad "Sale o Sale" fue la gran estrella de la jornada, ya que los pozos principales de las categorías Tradicional, Match y Desquite quedaron vacantes. Este billete ganador fue adquirido bajo el formato habitual de juego de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), que permite participar con una jugada que tiene un costo de $4.000.

Este impactante premio se suma a un año histórico para la Lotería de la Ciudad, que ya lleva entregados casi 27.000 millones de pesos en premios, una cifra equivalente a unos 18 millones de dólares. Entre las entregas más destacadas de este año se encuentra el histórico doble premio de $9.800 millones de pesos, repartido entre un ganador de la modalidad Match en Azul (provincia de Buenos Aires) por más de $8.764 millones, y otro del Desquite en Entre Ríos por más de $1.042 millones.

Cabe recordar que los participantes también tienen la oportunidad de triplicar sus premios gracias al "Número Plus" (del 0 al 9), un beneficio que otorga este juego de LOTBA y que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó más de $5.700 millones de pesos en febrero. Con el abono de la jugada, los apostadores participan automáticamente en las cuatro modalidades disponibles: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Tras quedar vacantes las principales categorías en este último sorteo, el pozo acumulado del Loto Plus ha alcanzado la extraordinaria cifra de más de $21.000 millones para la próxima jugada, estimada precisamente en $21.232 millones. Quienes deseen probar su suerte en los sorteos que se realizan todos los miércoles y sábados pueden hacerlo eligiendo seis números del 0 al 45 en las agencias oficiales de todo el país o ingresando al sitio web oficial de LOTBA.

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