Fallo histórico en Formosa: condenaron a 3 años de prisión en suspenso a un hombre por matar a un yaguareté

Tras cuatro años de investigación, la Justicia dictó un fallo inédito contra el comerciante acusado de cazar a un yaguareté en Clorinda. Es el segundo caso en la historia argentina que llega a juicio y termina en condena.

La Justicia de Formosa dictó un fallo inédito contra el comerciante de 52 años acusado de cazar a un yaguareté en Clorinda. Se trata del segundo caso en la historia argentina que llega a un juicio y termina en condena. Tras cuatro años de investigación y en un juicio abreviado, Carlos Chagra reconoció haber perseguido y matado a un ejemplar en peligro de extinción por lo que fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

La investigación, que se extendió durante cuatro años, reunió pruebas contundentes para condenar a Chagras: armas, fotos y hasta un cuero de puma hallado en su casa. En un juicio abreviado, reconoció ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa haber perseguido y matado al ejemplar protegido por ley.

Organizaciones ambientalistas celebraron el fallo como un precedente clave en la lucha contra la caza furtiva. Tanto la Fiscalía, la defensa y las tres querellas —Parques Nacionales, Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa— acordaron una condena de tres años en suspenso y una multa de $5.000.000.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 7 de septiembre, en lo que ya se considera un fallo histórico por ser la primera vez que una ONG privada participa como querellante y apenas el segundo caso en Argentina que llega a juicio y condena por la muerte de esta especie en peligro de extinción.

El caso tomó relevancia a partir de un video que el propio Chagra publicó en sus redes sociales el 19 de diciembre de 2022, un día después de la conquista del Mundial de Qatar. Allí se lo escucha decir: “Hoy es lunes, ayer festejamos el campeonato del mundo, y acá les estoy mostrando huellas de uno grande, grande, macho que debe estar pisando los 150 kilos, fácil. Vamos a seguir la huella, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar este infeliz ”. Esa grabación fue clave para la investigación que terminó en condena.

Condena inédita en Formosa: la importancia de la ONG en la investigación

La ONG Red Yaguareté tomó conocimiento del caso tras un video publicado por el comerciante en redes sociales y comenzó a investigar. “Si bien no sabemos las circunstancias del hecho, sabemos que lo estaban persiguiendo desde la mañana”, contó Nicolás Lodeiro, presidente de la ONG. Con las pruebas reunidas, presentaron la denuncia y remarcaron que la mayoría de los casos de caza furtiva nunca llegan a la Justicia.

La investigación se extendió durante cuatro años y permitió establecer que Chagra de 52 años, cazaba como un divertimento personal y no como negocio. En su casa se hallaron armas de alto calibre y otros elementos que reforzaron la acusación. Aunque negó ser el hombre del video y calificó las imágenes de “truchas”, finalmente se sometió a un juicio abreviado donde reconoció el delito.

El expediente quedó en manos del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán, quien destacó que la caza del yaguareté es ilegal y constituye un delito federal, al igual que la de especies como la ballena austral o el ciervo de los pantanos. La jueza María Belén López Macé dictó la condena de tres años en suspenso y una multa de $5.000.000, en lo que se considera un fallo histórico dentro de las más de 75 causas abiertas por la caza de yaguaretés en el país.