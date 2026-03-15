Puerto Madryn: un adolescente murió apuñalado durante una pelea en un boliche La víctima, de 16 años, fue atacada por otro joven con un arma blanca en el interior del lugar. Mientras se desarrolla la investigación, el local fue clausurado. Por + Seguir en







El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado. Street View

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada del domingo tras ser apuñalado dentro de un boliche de la ciudad chubutense de Puerto Madryn. El lugar fue clausurado preventivamente mientras se realiza la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 en Cleopatra Disco, ubicado sobre la calle Marcos A. Zar. Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Primera fue convocado al lugar tras un llamado que alertaba sobre un joven herido dentro del establecimiento.

El presunto atacante es otro adolescente, en este caso de 17 años. Ya había sido separado por la seguridad del boliche cuando llegó la Policía. Luego, una vez vacío el local, encontraron el arma blanca utilizada en el crimen.

Embed La víctima, identificada por sus iniciales L.B., fue asistida tras la agresión, pero falleció como consecuencia de las heridas sufridas. El joven recibió al menos una puñalada durante el enfrentamiento. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Ísola, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó el secuestro de elementos de interés para la causa, mientras que efectivos de la División Policial de Investigaciones comenzaron a analizar las cámaras de seguridad del boliche para reconstruir lo sucedido. También intervino personal de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Puerto Madryn.

En tanto, el boliche fue clausurado mientras se desarrolla la investigación.