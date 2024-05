Tensión en Misiones: con críticas a Bullrich y al gobierno provincial, manifestantes confirmaron que continuará el acampe

Tras una larga reunión, los referentes de los manifestantes, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, junto con los representantes del Gobierno nacional,el comisario Gentili, designado como negociador por el comité de crisis conformado con intervención de Patricia Bullrich, y el propio jefe de la Policía, Sandro Martínez, en primera instancia anunciaron que había logrado a un acuerdo y en las próximas horas se hará un anuncio con el acuerdo salarial.

En ese sentido, Palavecino aseguró que “quedamos como un grupo de rebeldes, sediciosos, delincuentes”, pero el Gobierno, desde el Jefe de la Policía abrieron el diálogo y “constataron que el delito que nos atribuían de la toma del instituto era inexacto y que las llaves de todos los vehículos están en el edificio”. “Somos trabajadores”, señaló el vocero. Además, al pedido de mejoras salariales se sumaron docentes y profesionales de la salud.

Sin embargo, luego de ingresar a la dependencia para firmar el acta de acuerdo, los representantes de los policías que reclaman una mejora salarial consideraron que no se estaba cumpliendo con lo pactado y no firmaron el acta. De esta manera, Amarilla explicó: "Nosotros somos empleados de la seguridad pública misionera y vinimos a luchar por un salario digno. Es de pública conocimiento que todos los sectores están en esta misma situación. Pedimos que nos adelanten un salario digno para subsistir, no somos mendigos y no delincuentes".

"Hasta que resolvamos los puntos fundamentales que presentamos, seguiremos con el acampe. Nosotros fuimos reprimidos por las fuerzas nacionales sin motivos. Señora ministra de la Seguridad de la Nación, acá está Misiones, usted dijo que iba a tener muy bien al personal de seguridad en toda la Argentina, nosotros somos pacíficos y vinieron a lastimar a nuestra gente", sostuvo y agregó: "Seguimos acá hasta las últimas consecuencias".

En diálogo con Bernardo Magnano en C5N, Amarilla explicó que los empleados de seguridad tiene una pérdida adquisitiva de más del 160% del sueldo. "Le veníamos reclamando esto al Gobierno de Hacienda, y en octubre de 2023 no dieron la última recomposición salarial, pero nunca cerramos las paritarias", detalló.

En esta reunión, el Jefe de la Policía propuso que los manifestantes le entreguen un acta con la entrega del comando, pero "nosotros nunca tomamos el comando Radioeléctrico", aseguró el vocero policial. "Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que ellos reconozcan nuestra mesa de diálogo y nos sentemos a sentar verdaderamente y nos puedan dar respuesta. El diálogo se ha cortado hace mucho tiempo", remarcó.

Misiones: policías retirados y en actividad reclaman por una mejora salarial

Mientras se llevaba a cabo la reunión entre los representantes de la Policía y el Gobierno, en la calle, los manifestantes siguen reclamando por sus derechos.

Tras un breve cuarto intermedio, uno de referentes de la mesa de diálogo policial, Germán Palavecino, explicó que el jefe de Policía “nos adelantó que no está cuartado ese derecho y lo podemos seguir ejerciendo sin ningún tipo de consecuencias”.

“El gobernador de la Provincia quiere hacer el anuncio de la recomposición salarial entre el 20 y 21de mayo para toda la administración pública, ya sea la policial como la educación y en salud. Reanudaron al diálogo, en caso que todos estemos de acuerdo, las partes nos presentamos públicamente a firmar”, detalló ante sus representados y la prensa.

“Lo mejor que se puede hacer es este diálogo que se está realizando, todo se soluciona así, pero ellos se cierran en que no quieren dialogar, quieren imponer. Nosotros no queremos estar acá, ellos nos obligan porque ellos se aumentan de manera sideral el salario y a nosotros solo un 8%”, reclamó un Suboficial Mayor retirado quien prestó servicio en la Policía durante 26 años.

Embed - Máxima tensión en MISIONES: la POLICIÍA ACUERTELADA negocia con la JEFATURA

Por otra parte, otro de los policías retirados que están presente aseguró que hace más de diez días comenzaron con los reclamos y seguirán hasta que “aguantar lo que tengamos que aguantar” hasta encontrar una solución.

“Creemos que es insuficiente el aumento de 10%. Nosotros tuvimos 4 días de acampe, llegamos a un acuerdo con el Jefe y cuando nos iba a recibir y terminar con las sanciones y tralados, pero cuando llegamos nos enteramos que no cumplieron con su palabra”, aseguraron en diálogo con C5N.

Según aseguran los manifestantes, un agente de policía percibe $368 mil como básico. “Eso no alcanza para vivir. Imagínate si tiene que pagar un alquiler o tiene hijos pequeños. Están por debajo de la mitad de la canasta básica. Además, Misiones siempre tuvo las tarifas de luz y agua más cara”, agregó una mujer familiar de policías.

Máxima tensión en Misiones: manifestantes cara a cara con la Policía Federal

Mientras dentro del Comando Radioeléctrico I se realiza una reunión para lograr un acuerdo en la mejora salarial, en las afueras de la misma, la policía local lleva a cabo su reclamo que cuenta con el enfrentamiento de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal.

Con la llegada del Jefe de la Policía, Gendarmería comenzó a avanzar lo que generó empujones y golpes entre los manifestantes. Además, producto de la tensión llegó Infantería, algo que por parte de los protestantes lo tomaron como una provocación.

Tras minutos de agresiones, los policías que manifiestas decidieron cesar con la tensión y advirtieron que retrocederán unos metros para evitar los conflictos. “Una vez más se corta la reunión porque nos hacen saber que están deteniendo a camaradas que llegan a solarizarse a las protestas”, explicó Palavecino.

Para ello, a modo de solidaridad con los manifestantes, los representantes de Jefatura ordenaron que Infantería se retire del lugar para evitar las fricciones. “Esto puede ser una masacre”, había advertido uno de los manifestantes cuando comenzaron las agresiones.

“Esto es una vergüenza, para mí que esto soy Policía y que ellos vengan y tener que estar frente a tus propias camaradas. Es una provocación”, explicó un efectivo en actividad.