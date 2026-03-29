29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dónde estuvo el primer semáforo de Buenos Aires

Imprescindibles hoy en día para ordenar el tránsito de la ciudad, estos artefactos reemplazaron a las antiguas garitas con policías. Además, se ganaron un lugar en la cultura popular.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
Los semáforos
Los semáforos, parte imprescindible del paisaje urbano.

Los semáforos son parte tan vital de la vida en la ciudad que pocas veces pensamos en ellos; quizá, solamente, cuando nos interrumpen si vamos apurados. Pero ahora imaginemos que estamos en una espera larga, de un cruce de avenidas, esos con giros a la izquierda, y recorramos la historia de estas luces que rigen como dioses sobre nuestra circulación.

Calor extremo en el norte del país.
Te puede interesar:

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Buenos Aires es una de las ciudades con más intersecciones semaforizadas por habitante del mundo. Son más de 4000, unas 800 por persona, lo que la pone a la altura de ciudades densas europeas. Sus innumerables cruces rectos de calles muchas veces necesitan orden, y ahí están esos tríclopes gigantes de ojos de colores.

Cuál fue el primer semáforo de Buenos Aires

El primer semáforo de tránsito del mundo fue instalado en diciembre de 1868 en Londres, frente al Parlamento británico, en la zona de Westminster. El ingeniero ferroviario John Peake Knight buscó replicar las señales que utilizaban los trenes, con un diseño que consistía en brazos que, en posición vertical, indicaban "avanzar", y cuando estaban en posición horizontal indicaba "parar".

Por la noche, se utilizaban lámparas de gas con los colores verde para "avanzar" y rojo para "parar", que eran accionadas de forma manual por un policía. Sin embargo, el proyecto tuvo un inicio poco feliz: días después de su instalación, una explosión accidental hirió gravemente al policía encargado de su funcionamiento y el semáforo fue retirado.

Rivadavia y José María Moreno 1947 Ciudad de Buenos Aires Caballito
Imagen de la esquina de Rivadavia y José María Moreno, en Caballito, con la garita del policía que dirigía el tránsito.

Imagen de la esquina de Rivadavia y José María Moreno, en Caballito, con la garita del policía que dirigía el tránsito.

El tráfico continuó siendo ordenado por policías hasta que, en la década de 1910, distintos avances en Estados Unidos permitieron el desarrollo del semáforo automático. En 1912, Lester Wire, un agente de Salt Lake City, implementó el primero con luces rojas y verdes. Recién en 1920 llegaría la luz amarilla (que en algunos países se llama "ámbar" o "naranja"). En la década de 1950 aparecieron los semáforos peatonales.

En Argentina, la primera intersección semaforizada de manera eléctrica fue la esquina de Córdoba y Alem, en el Bajo porteño, con la instalación del artefacto en diciembre de 1958, durante la intendencia de Hernán Giralt, casi un siglo más tarde de aquella primera experiencia londinense.

Durante los primeros años de esa década, ya se habían realizado algunas pruebas experimentales en otros puntos del centro, que permitieron ordenar el ya frenético tránsito de la ciudad.

Embed

Los semáforos, parte de la cultura popular

beso semáforo
El semáforo de la esquina de 7 y 50, en La Plata, escenario de una de las fotos icónicas de los festejos durante el Mundial 2022.

El semáforo de la esquina de 7 y 50, en La Plata, escenario de una de las fotos icónicas de los festejos durante el Mundial 2022.

Ya se volvió práctica habitual la evaluación mediante semáforo en distintas situaciones, con colores según el nivel de cada aspecto a analizar para identificar rápidamente prioridades y tomar decisiones de manera simple y visual. Y qué mejor cuando tenemos "luz verde" para avanzar con un proyecto.

Además, los semáforos inspiraron a Ken Aston, árbitro británico impulsor de las tarjetas amarilla y roja en el fútbol. Aguardando en un cruce, se dio cuenta de que el color amarillo como precaución y el rojo como detención eran universalmente comprensibles y permitirían evitar confusiones como la del Mundial 1966, cuando Antonio Rattín permaneció en la cancha luego de haber sido expulsado ante Inglaterra. Se usaron por primera vez en el Mundial 1970.

En Berlín Oriental, antigua capital de la República Democrática Alemana, los semáforos peatonales son un símbolo de la oostalgie, el fenómeno que recuerda con nostalgia a los tiempos comunistas. En aquellos años, quien indicaba si se podía o no cruzar era el Ampelmännchen (hombrecito con sombrero), una simpática figura que se ganó un lugar en el cariño popular y hoy sigue viva en la cultura pop.

Ampelmännchen Berlín Oriental Alemania comunismo semáforo peatonal
El Ampelmännchen de Berlín Oriental, símbolo de la añoranza por los tiempos comunistas en Alemania.

El Ampelmännchen de Berlín Oriental, símbolo de la añoranza por los tiempos comunistas en Alemania.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 

La ciudad que tiene todo para una escapada cerca de Buenos Aires: naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento

Impactante video: así fue el choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería en Constitución y dejó 9 heridos

Video: así fue el brutal choque entre un colectivo y un patrullero que destruyó una pizzería y dejó 9 heridos

play

Violento choque entre un patrullero y un colectivo: destrozaron una pizzería y hay al menos 9 heridos

play

Pánico por el "tirador de Recoleta": hirió a dos vecinas con un rifle de aire comprimido

play

Alerta por tormentas en el AMBA: pronostican cuatro días de lluvia

Rating Cero

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia. 
play

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama

Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. 
play

La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming

El primer conductor de Las pistas de Blue: qué es de su vida 25 años después del boom.

Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las pistas de Blue: pasaron 25 años

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

¿Nicole Kidman en pareja? Quien es el actor australiano que le habría llamado la atención a la actriz

últimas noticias

Calor extremo en el norte del país.

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Hace 7 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo

Hace 21 minutos
El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital

Hace 26 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 30 de marzo

Hace 27 minutos
Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

Hace 37 minutos