- El sencillo truco de los tenedores de plástico para proteger las plantas.
- Cómo colocarlos correctamente alrededor del jardín.
- Qué animales pueden mantenerse alejados con este método.
- Por qué es una alternativa económica y fácil de aplicar.
- Las precauciones que hay que tener con mascotas y otros animales.
¿Por qué utilizar tenedores en tu patio es el truco que los jardineros recomiendan?: un sencillo secreto de jardinería se volvió popular por su bajo costo y facilidad de aplicación: colocar utensilios de plástico alrededor de las plantas.
La técnica busca crear una barrera física que dificulte el acceso de algunos animales y mascotas a los sectores más vulnerables del espacio verde. Entre los animales que pueden mantenerse alejados con este método se encuentran los gatos que suelen escarbar la tierra, los perros pequeños que pueden pisar o desenterrar plantas y los conejos que se alimentan de vegetales. También puede dificultar el paso de algunos pequeños roedores que se desplazan entre las plantas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tip no es un método infalible contra las plagas. Su efectividad puede variar de acuerdo con el tipo de animal, las características del jardín y la ubicación de las plantas.
Así es el truco de los tenedores para tu jardín
Los tenedores de plástico, especialmente los de color blanco, pueden utilizarse alrededor de las plantas para generar una especie de barrera. Al quedar clavados en la tierra con las puntas hacia arriba, dificultan que algunos animales se acerquen demasiado a los brotes.
La técnica puede resultar especialmente útil en espacios donde las mascotas suelen caminar, escarbar o desenterrar las plantas. También se utiliza como una alternativa sencilla para proteger determinados sectores sin recurrir inmediatamente a productos químicos. Para poner en práctica este truco, hay que clavar varios en la tierra alrededor de la planta que se quiere proteger.
Una recomendación habitual es dejar una separación aproximada de 5 a 7 centímetros entre cada tenedor, formando un perímetro alrededor de los ejemplares más vulnerables. La idea es que la cantidad de tenedores sea suficiente para crear una barrera, pero sin impedir el crecimiento de la planta ni interferir con el riego. El principal objetivo de este método es dificultar el acceso de animales que pueden dañar las plantas al caminar sobre ellas, comerlas o remover la tierra.