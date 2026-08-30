30 de agosto de 2026 Inicio
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Incendios en Jujuy: se registraron 125 focos activos y advierten mayor riesgo de cara al verano

En la última semana de agosto se detectó un incendio en la zona de Volcán en Cuna de Nubes, y también en el paraje Mocaraite, donde al menos 5 hectáreas de pastizales fueron afectadas. En lo que va del 2026 al menos 1.065 hectáreas fueron alcanzadas por las llamas.

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En lo que va del año Jujuy tuvo 125 focos activos. 

En lo que va del año Jujuy tuvo 125 focos activos. 

Imagen Todo Jujuy.

Un incendio se desató en la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, lo que generó la movilización de un gran número de brigadistas para poder contener el fuego. Desde la Agencia Federal de Emergencias advirtieron que desde el 28 de agosto al 1 de septiembre rige una alerta por peligro de incendios en varias provincias.

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La Agencia Federal de Emergencias alertaron que las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza se encuentran bajo condición roja de peligro de incendios.

Durante los últimos días se desataron varios focos en la provincia de Jujuy, uno de ellos en la localidad de Volcán, donde se desplegó un operativo con 11 efectivos de la Brigada Central y 4 de la Brigada de Humahuaca.

Una situación similar ocurrió en el paraje Mocaraite, donde el fuego arrasó con cinco hectáreas de pastizales. En el lugar se desplegó un operativo conjunto al Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana N°5 - Comando II Abra Pampa y del Destacamento Policial de Puesto del Marqués. Cerca de la medianoche el incendio fue sofocado y extinguido por completo.

Jujuy registró 125 incendios en lo que va de 2026

Según explicó Marcelo Torrico, Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, para el medio Somos Jujuy:"Ha mermado en lo que es cantidad de hectáreas afectadas. La cantidad de hectáreas afectadas ahora este año es de 1.065 hasta hoy; el año pasado ya llevábamos 3.700 a esta altura".

Sin embargo advirtió que "hay muchos incendios de basura, o sea, microbasura. La gente quema, prende fuego la basura y de ahí es donde salta lo que es pasto cubano en toda esta zona de Palpalá y San Salvador de Jujuy".

Las condiciones meteorológicas como el viento, en el comienzo de la primavera y verano, hace que los incendios se activen con más fuerza y se extiendan. Por lo que Torrico recomendó que "si hay viento, hay que tener máximo de los cuidados y no estar prendiendo fuego ni quemando basura. Todo eso está totalmente prohibido".

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