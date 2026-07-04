4 de julio de 2026 Inicio
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Cómo es el nuevo "césped líquido" y por qué hace lucir mejor a tu jardín durante todo el año

Conocé cómo funciona esta innovadora técnica que cada vez gana más popularidad por su capacidad para lograr un jardín más uniforme y con mejor aspecto.

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El césped líquido

El césped líquido, la mejor forma de mantener tu jardín.

Mejor con salud
  • Una nueva alternativa promete transformar la forma de cuidar el jardín.
  • Cada vez más personas la eligen por su practicidad y facilidad de uso.
  • Su aplicación es diferente a la del césped tradicional y sorprende por sus resultados.
  • La tendencia va en crecimiento en nuestro país.

Cada vez más personas eligen el césped líquido como una solución moderna para lograr un jardín uniforme de manera sencilla. Este sistema, desarrollado originalmente en Estados Unidos y Europa, facilita el crecimiento del pasto al combinar semillas con otros componentes que favorecen su implantación. Gracias a esta tecnología, es posible obtener una cobertura más homogénea en menos tiempo y con un mejor aprovechamiento de las semillas.

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El funcionamiento del césped líquido se basa en una combinación de semillas de pasto, agua, fertilizantes, fibras orgánicas y compuestos fijadores que forman una mezcla homogénea. Una vez pulverizada sobre el terreno, crea una capa protectora que ayuda a conservar la humedad, resguarda las semillas durante los primeros días y mejora las condiciones para una germinación uniforme, reduciendo además el riesgo de que sean desplazadas por el viento o consumidas por aves.

Así funciona el césped líquido.

Así funciona el césped líquido.

Aunque la hidrosiembra se utiliza desde hace décadas en obras de infraestructura, campos deportivos y proyectos de recuperación de terrenos, en los últimos años comenzó a ganar espacio en los jardines particulares. Su facilidad de aplicación la convirtió en una opción cada vez más elegida por paisajistas y aficionados a la jardinería.

De qué se trata el césped líquido y por qué ayuda al mantenimiento de tu jardín

Una de las principales ventajas del césped líquido es que permite distribuir las semillas de forma mucho más uniforme que la siembra tradicional. Esto favorece un crecimiento parejo, evita sectores con poca cobertura o exceso de pasto y mejora el aspecto final del jardín. Si las condiciones climáticas son favorables y se mantiene un riego constante, los primeros brotes suelen aparecer en pocos días, mientras que en apenas dos o tres semanas el terreno puede quedar cubierto en gran parte.

El césped líquido resulta especialmente conveniente para cubrir superficies amplias, terrenos con desniveles o sectores donde la colocación de panes de pasto puede ser más costosa y difícil de realizar. Además de simplificar el trabajo, este sistema ayuda a aprovechar mejor las semillas y disminuye las pérdidas durante la siembra. De todos modos, para obtener un buen resultado es fundamental mantener un riego constante y brindar los cuidados necesarios durante las primeras semanas, hasta que el césped desarrolle raíces firmes.

¿Cuánto cuesta en Argentina?

¿Cuánto cuesta en Argentina?

En 2026, el césped líquido empezó a ganar cada vez más popularidad en Argentina como una alternativa práctica para renovar jardines. Su mayor presencia en tiendas especializadas y plataformas de venta online facilitó el acceso a kits pensados para uso doméstico, con precios que rondan entre los $7.000 y los $10.000, según la marca y el contenido del envase. Esta mayor disponibilidad impulsó su utilización en viviendas particulares, barrios privados y proyectos de paisajismo de pequeña escala.

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