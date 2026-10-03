Por qué usar aspirinas para las plantas en tu jardín puede ser un truco clave en primavera Este recurso casero puede convertirse en un aliado para acompañar el cuidado de las plantas durante esta época del año. Por Agregar C5N en









Para esto sirve el truco de las aspirinas en tus plantas. Vozpopuli

La aspirina puede utilizarse como complemento en el cuidado de algunas plantas.

Su posible efecto está relacionado con el ácido salicílico y la respuesta al estrés.

El preparado requiere una proporción específica de aspirina y agua.

Antes de aplicarlo, es importante detectar qué está provocando el deterioro de la planta. Con la llegada de la primavera, las plantas vuelven a ganar protagonismo en jardines, balcones y patios, aunque también pueden aparecer algunos problemas en su crecimiento. Hojas caídas, falta de vigor o señales de sequedad suelen llevar a pensar que necesitan más agua. Sin embargo, antes de modificar el riego, es importante observar qué está pasando con el ejemplar.

En ese contexto, un recurso casero poco habitual empezó a ganar lugar entre los cuidados de jardinería: utilizar aspirinas diluidas en agua. El interés por este método está relacionado con el ácido acetilsalicílico que contiene este medicamento y su vínculo con el ácido salicílico, una sustancia que las propias plantas producen. Este compuesto participa en distintas respuestas naturales frente a situaciones de estrés.

El truco para cuidar las plantas consiste en usar aspirinas diluidas en agua. Creada con IA La relación no significa que la aspirina funcione como un fertilizante ni que pueda recuperar por sí sola una planta deteriorada. La explicación está en los mecanismos de defensa que pueden activarse cuando una especie atraviesa determinadas condiciones adversas. Por eso, el preparado debe entenderse como un complemento dentro del cuidado de las plantas y no como una solución para cualquier problema.

Qué impacto tiene el truco de las aspirinas para tus plantas en primavera Una de las formas caseras de utilizar este método consiste en disolver 500 miligramos de aspirina en 1,5 litros de agua y usar la mezcla para regar. La proporción es la que suele difundirse para este truco, aunque no debe tomarse como una fórmula válida para todas las especies. Los estudios sobre ácido salicílico utilizan distintas concentraciones y condiciones de aplicación.

Antes de probarlo, además, conviene revisar el estado general de la planta. Si el sustrato está completamente seco, puede existir un problema de falta de agua, mientras que un exceso constante de humedad también puede perjudicar las raíces. La cantidad de luz, el drenaje de la maceta y la presencia de plagas son otros factores que pueden explicar el deterioro de las hojas.