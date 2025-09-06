6 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que cepillarse los dientes antes de desayunar

Realizar este procedimiento al despertar resulta un paso clave en el día de las personas. Hacerlo luego de la primera ingesta del día puede no ser tan beneficioso.

Por
Luego del desayuno

Luego del desayuno, puede repetirse el lavado con precauciones simples.

Cepillarse los dientes es una de las rutinas más importantes para la salud, pero existe un debate que genera dudas: ¿conviene hacerlo antes o después del desayuno? La mayoría de los especialistas coinciden en que la primera limpieza del día cumple un rol clave para proteger el esmalte y evitar la proliferación de bacterias acumuladas durante la noche.

Durante las horas de sueño, la producción de saliva disminuye y eso facilita que las bacterias se multipliquen. Por esta razón, al despertar suele aparecer la sensación de sequedad en la boca y el característico mal aliento matutino. Es importante entender su funcionamiento para poder dimensionar por qué el cepillado temprano tiene un papel fundamental.

Más allá de la cantidad de veces que se lave la boca a lo largo del día, los expertos remarcan que lo esencial es la técnica empleada y el tiempo dedicado a cada cepillado. En ese marco, la primera limpieza matinal no solo elimina bacterias, sino que también activa mecanismos naturales de protección en la boca que resultan esenciales antes de ingerir alimentos.

Cepillo de dientes limpieza bucal

Por qué es beneficioso lavarse los dientes antes de desayunar

Cepillarse antes del desayuno permite remover de inmediato la placa bacteriana que se acumuló durante la noche. Esto, además de mejorar el aliento, estimula la producción de saliva, que cumple un rol protector al aportar minerales y neutralizar la acidez que las bacterias generan en la cavidad oral.

Al activar este proceso desde temprano, se fortalece el esmalte y se prepara la boca para recibir los primeros alimentos del día sin exponer los dientes a un ambiente ácido y debilitado. Si se pospone el cepillado y se consumen jugos cítricos, café o pan, el esmalte se vuelve más vulnerable y un lavado inmediato después puede causar desgaste microscópico, aumentando el riesgo de caries y sensibilidad dental.

PERSONA LAVANDOSE LOS DIENTES

Por eso, la recomendación de los especialistas es que la higiene matutina debe realizarse al despertar, incluso antes de ingerir alimentos. Luego del desayuno, se puede volver a lavar los dientes, pero con ciertas precauciones, como enjuagarse con agua primero o esperar entre 30 y 60 minutos para permitir que la saliva restablezca el pH natural de la boca.

